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Сегодня 14 сентября 2018 года, 11:18

ЕС поддержал Международный уголовный суд в Гааге, которому США угрожали санкциями

Европейский Союз поддерживает Международный уголовный суд в Гааге, которому США заявили о готовности введения санкций в случае расследования предполагаемых преступлений американских военных в Афганистане. Об этом в четверг, 13 сентября 2018 года, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает AP.

Могерини добавила, что ЕС продолжит в полной мере решительно поддерживать суд Гааги и его работу.

«Высокопоставленный дипломат ЕС сообщила, что Союз остается стойким сторонником Международного уголовного суда, несмотря на осуждение трибунала со стороны США», — говорится в сообщении.

По ее словам, благодаря работе трибунала «в мире усилилась справедливость, несмотря на проведение некоторыми странами политики с позиции силы».

Добавим, что Франция также во вторник, 11 сентября 2018 года, подтвердила свою поддержку Международного уголовного суда в Гааге.

Как известно, суд Гааги заявил, что будет расследовать преступления США в Афганистане. В суде отметили, что МУС является независимой институцией, которую поддерживают 123 страны, и продолжит выполнять свою работу в соответствии с принципами верховенства права.

Напомним: в понедельник, 10 сентября, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США готовы применить санкции к Международному уголовному суду в Гааге.