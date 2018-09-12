Сегодня 13 сентября 2018 года, 18:13

Илья Новиков: «Адвокат – это независимый профессиональный советник по правовым вопросам»

Илья Новиков

Известный российский адвокат, прославившийся, в том числе, защитой украинских граждан, Илья Новиков в своей колонке на сайте АО Barristers размышляет о специфике миссии адвоката и ценностей, которые он должен защищать:

«Мне не нравится, когда адвокатов называют правозащитниками, как будто это синонимы. И дело не только в том, что на постсоветском пространстве «правозащитник» это отдельная профессия – скорее общественный активист, чем юрист. Когда сами коллеги-адвокаты рассуждают о защите прав, и о том, как они, эти права, важны и какая это ценность, мне это тоже режет слух. Я не считаю, что наша профессия про защиту прав. Она про защиту людей, а права для нас при этом только инструмент.

Я много раз наблюдал, как выглядит защита прав человека отдельно от самого человека. Привозят обвиняемого в суд из СИЗО. Скорее всего, он голоден и не выспался, потому что из камеры его выводили в 5 утра, чтобы успеть привезти на утреннее заседание. В автозаке, в котором его везли, бывает или очень жарко, или очень холодно, и всегда душно и тесно. Возможно, он болен. Возможно, его избили в камере. Если это его первый суд, почти наверняка он в диком стрессе и не понимает, что происходит и чего ожидать. Все это не интересует ни судью, ни прокурора. Зато их интересует соблюдение его прав.

- Обвиняемый, когда вам вручили копию обвинительного заключения? Не помните? Постарайтесь вспомнить, а мы пока позвоним в канцелярию СИЗО, проверим.

Потому что если копию вручили меньше, чем за семь суток, то это очень плохо. Это же нарушение права на защиту. Этого суд и прокурор ни в коем случае не могут допустить. А все остальное, что описано выше – могут и допускают. «Адвокат – это независимый профессиональный советник по правовым вопросам», есть у нас в законе такая формула. Она объясняет, почему государство терпит нас и чего, в общем, от нас ожидает. Но она не определяет ни пределы, ни основную суть того, чем мы занимаемся, когда ведем защиту доверителя по уголовному делу. Совет по правовым вопросам может быть хорош лишь настолько, насколько государство и каждый его представитель (следователь, прокурор, судья) всерьез считает себя связанным правом и руководствуется им. Не говоря о том, что и само право бывает жестоким и абсурдным. Работорговля и холокост в свое время были вполне законны, и мы не так далеко ушли от того времени, чтобы чересчур полагаться на право и считать человеческое измерение в суде чем-то менее важным».