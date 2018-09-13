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Сегодня 13 сентября 2018 года, 19:56

Президенту внесли представление о переводе 185 судей в новые апелляционные суды

Высший совет правосудия 13 сентября 2018 года рассмотрел материалы о внесении Президенту Украины представления о переводе судей апелляционных судов во вновь созданные апелляционные суды в апелляционных округах. Речь идет о переводе 194 судей ликвидированных апелляционных судов, сообщает портал «Судебная власть Украины».

Высшая квалификационная комиссия судей Украины своим решением рекомендовала указанных судей для перевода в новые апелляционные суды в апелляционных округах.

Напомним, что 29 декабря 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и о реорганизации местных судов, а именно: Указ №452/2017 «О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных судов в апелляционных округах», №454/2017 «О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных хозяйственных судов в апелляционных округах», №455/2017 «О ликвидации апелляционных административных судов и образовании апелляционных административных судов в апелляционных округах».

Приказом Государственной судебной администрации Украины от 31 июля 2018 года №373 «Об определении количества судей апелляционных судов, образованных в апелляционных округах» определена на 2018 год штатная численность судей в апелляционных судах.

ВСП решил внести Президенту Украины представление о переводе судей Киевского апелляционного административного суда на должности судей Шестого апелляционного административного суда, судей Киевского апелляционного хозяйственного суда — на должности судей Северного апелляционного хозяйственного суда, судей Апелляционного суда Киевской области — на должности судей Киевского апелляционного суда, судей Апелляционного суда города Киева — на должности судей Киевского апелляционного суда.

Ознакомиться со списком из 185 переведенных судей можно по ссылке.