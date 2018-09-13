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LHS представляет учебный блок «Международные аспекты уголовного производства в Украине»

13 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика





Случаи выезда лиц за границу с целью избежания уголовного преследования способствовали наработке механизмов международного сотрудничества и помощи в уголовно-правовой сфере, направленных на эффективное решение задач уголовного судопроизводства. Однако далеко не все практики знали специфику таких дел, нюансы взаимодействия с Интерполом и т.п.

Образовательная платформа Legal High School готова предоставить вам знания в этой сфере в рамках блока «Международные аспекты уголовного производства в Украине». Учебная программа блока включает 3 модуля (дня).

17 сентября с.г. блок начнется с LHS Discussion Hub «Уголовные преследования лиц за пределами Украины», который будет проходить с 9.00 до 11.00.

МОДУЛЬ 1. «Досудебное производство с отсутствующим подозреваемым» (17 сентября) включает в себя следующие темы:

✔ «Объявление подозрения лицу, проживающему за границей процедура и типичные ошибки следствия. Взгляд адвоката» (Ирина Кузина, адвокат АО Barristers);

✔«Объявление подозрения лицу, проживающему за рубежом. Взгляд прокурора» (Александр Жила, прокурор отдела прокуратуры города Киева);

✔«Что делать адвокату, когда клиента объявляют в розыск Интерпола» (Екатерина Гупало, партнер, руководитель практики уголовного права и защиты бизнеса Arzinger, Екатерина Шапран, юрист практики уголовного права и защиты бизнеса Arzinger);

✔«Процессуальные и технические вопросы проведения следственных действий с участием клиента» (Злата Симоненко, партнер АО «Солодко и Партнеры»);

«Тактика защиты лица при розыске, задержании, экстрадиции» (Денис Бугай, партнер ЮК VB PARTNERS).

МОДУЛЬ 2. «Розыск имущества и спецконфискация» (18 сентября) включает в себя следующие темы:

✔«Арест имущества за рубежом: правовые основания и управление таким имуществом» (Владимир Яремко, советник ЮФ Sayenko Kharenko);

✔ОНЛАЙН-ВЫСТУПЛЕНИЕ. «Правовые вопросы розыска имущества лица за рубежом. Международное сотрудничество и алгоритмы действий украинских правоохранителей» (Владимир Богатырь, управляющий партнер АО «Богатырь и Партнеры»);

✔ «Как наложить спецконфискацию. Примеры из судебной практики» (Денис Овчаров, партнер, руководитель практики защиты бизнеса Lavrynovych & Partners Law Firm);

✔«Обжалование спецконфискации лицами, которые не являются участниками уголовного производства» (Тарас Пошиванюк, партнер EQUITY Law Firm).

МОДУЛЬ 3. «Заочное производство. Экстрадиция лица» (19 сентября) включает в себя следующие темы:

✔«Разрешение судом вопросов, предшествующих заочному уголовному производству. Переход к слушанию дела» (Мария Зелинская, судья Соломенского районного суда г.Киева);

✔«Основания для осуществления заочного уголовного производства: аргументы следствия»;

✔«Тактика защиты клиента, по которому возможно осуществление заочного производства» (Александр Шадрин, партнер Адвокатское объединение Barristers);

✔«Экстрадиционная проверка: способы избежания содержания клиента под стражей во время экстрадиционной проверки» (Владислав Грищенко, советник Ario Law Firm, адвокат)

✔«Экстрадиция как институт уголовного процесса. Тактики защиты» (Дмитрий Моргун, управляющий партнер АО ANTEVERIS)

✔«Основания для осуществления заочного уголовного производства» (Роман Тытыкало, управляющий партнер АБ «Тытыкало и Партнеры», депутат Киевского областного совета).

Стоимость блока (три учебных модуля) — 5400 гривен;

Стоимость модуля (один учебный день) — 2000 гривен.

Регистрация на блок по ссылке .

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