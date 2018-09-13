Сегодня 13 сентября 2018 года, 18:13

Из порядка пересмотра судебных решений по исключительным обстоятельствам могут исключить важную оговорку

Законодатели обратили внимание на проблему исполнения решений КСУ

По состоянию на 12 сентября с.г., согласно информации, размещенной на официальном сайте Конституционного Суда Украины (КСУ), в Суд поступила 481 конституционная жалоба, но ни по одной решение по сути так и не было принято. Очевидно, что принятие решения по конституционной жалобе — для КСУ лишь вопрос времени, другое дело, каким образом это решение будет исполнено, ведь после принятия нового процессуального законодательства в экспертной среде активно обсуждается несовершенство процессуального механизма в этой части. Речь идет о нормах трех процессуальных кодексов — Гражданского, Хозяйственного и Кодекса административного судопроизводства (КАС) Украины, в которых указывается, что основанием для пересмотра судебных решений в связи с исключительными обстоятельствами является установленная КСУ неконституционность (конституционность) закона, иного правового акта или их отдельного положения, примененного или не примененного судом при разрешении дела, если решение суда еще не (!) исполнено. Именно последняя оговорка «если решение суда еще не исполнено» является главным камнем преткновения, ведь в большинстве случаев судебные решения, о которых будет идти речь в конституционных жалобах, на момент принятия решения КСУ уже могут быть исполнены.

Еще нынешним летом в парламенте был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно восстановления конституционных прав граждан на справедливый суд» №8620, которым предлагается исключить упомянутое выше условие — «если решение суда еще не исполнено». Оценить предложенный проектом сценарий законодательной коррекции с точки зрения того, поможет ли он решить существующую проблему в части исполнения решений КСУ по конституционным жалобам, мы попросили национального советника по юридическим вопросам Координатора проектов ОБСЕ в Украине Александра Водянникова, принимавшего активное участие в работе Конституционной комиссии и Совета по вопросам судебной реформы.

Тот факт, что на проблему исполнения решений КСУ по конституционным жалобам обратили внимание законодатели, можно только приветствовать, говорит Александр Водянников. «Однако решение, которое предлагается реализовать положениями законопроекта № 8620, вызывает вопросы. Концептуальная ошибка разработчиков проекта состоит в том, что они рассматривают проблему сквозь призму формулировок процессуальных кодексов, а не с точки зрения законодательного упущения, как это следует квалифицировать», — констатирует он.

Проектом предлагается исключить из положений пункта 1 части 3 статьи 320 ХПК Украины, пункта 1 части 3 статьи 423 ГПК Украины и пункта 1 части 5 статьи 361 КАС Украины условие об отсутствии факта исполнения судебного решения. «Поскольку эти положения касаются решений КСУ по всем видам конституционных обращений и дают право любому лицу, в деле которого было применено или не применено признанное неконституционным положение закона, требовать пересмотра дела в связи с исключительными обстоятельствами, предложенное решение может привести к нарушению других основоположных принципов — правовой определенности и res judicata (окончательности судебного решения) — в отношении исполненных судебных решений. Таким образом, пытаясь устранить одну проблему, проект №8620 порождает новую», — отмечает Александр Водянников. Подробнее об этом читайте в материале «Сечение обстоятельств» в свежем номере «ЮП».