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Redcliffe Partners выступила советником SALIC в связи с приобретением активов группы «Мрия»

13 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Redcliffe Partners выступила юридическим советником Саудовской сельскохозяйственной и животноводческой инвестиционной компании SALIC по приобретению активов агрохолдинга «Мрия». Это одна из наиболее ожидаемых и сложных сделок в секторе агробизнеса Украины на сегодняшний день.

12 сентября 2018 года SALIC (UK) Limited подписала с Mriya Farming PLC договор купли-продажи украинских сельскохозяйственных активов группы «Мрия», включая объекты инфраструктуры, права на аренду машинного оборудования и земли. Сделка должна быть одобрена Антимонопольным комитетом Украины. Приобретение усилит присутствие SALIC в Украине, которое ранее базировалось на их деятельности (через Continental Farmers Group) во Львовской и Тернопольской областях.

Советник Зоряна Созанская-Матвийчук возглавляла команду Redcliffe, которая была вовлечена в работу над этим проектом. Анна Пушкарева и Наталия Ковалева, старшие юристы, а также юристы Олеся Михайленко и Юлия Бруско входили в команду Зоряны под руководством партнеров Дмитрия Федорука и Роба Шанца. «Наши эксперты в очередной раз подтвердили, что Redcliffe является юридической трансакционной фирмой №1 на рынке Украины. Мы гордимся тем, что столь масштабная сделка, беспрецедентная как для Украины, так и для Восточной Европы, состоялась благодаря нашему профессиональному вкладу», — прокомментировала Зоряна.

Роль Redcliffe Partners заключалась в обеспечении полного юридического сопровождения сделки с украинской правовой точки зрения, проведении юридического аудита группы «Мрия» и ее украинских активов, консультировании по вопросам финансовой и корпоративной реструктуризации перед приобретением, структурировании трансакций, разработке трансакционной документации, получении согласований от украинских антимонопольных органов, консультировании по сопутствующим вопросам корпоративного, банковского и земельного права. Одним из уникальных аспектов этой сделки стало то, что фирма Redcliffe также занималась оформлением документации по реструктуризации задолженности, проводила юридический аудит финансовых документов и консультировала по вопросам защиты интересов покупателя в ходе реструктуризации долга целевой компании.

***

SALIC UK (Saudi Agricultural & Livestock Investment Company, Великобритания) является саудовской акционерной компанией, которая принадлежит Фонду государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия. Согласно уставу компании, ее деятельность направлена на инвестиции в сельское хозяйство и животноводство в странах, которые имеют конкурентное преимущество в сфере производства определенных продуктов питания и их доступности для рынков экспорта. Стратегия SALIC сосредоточена на 12 категориях продуктов: это пшеница, ячмень, кукуруза, соя, рис, сахар, растительные масла, зеленый корм, красное мясо, молочные продукты, мясо птицы и аквакультура.

Mriya Farming PLC является материнской компанией группы «Мрия», земельный парк которой составляет 150 тысяч гектаров в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях. Под руководством группы «Мрия» работают четыре современные элеваторные комплекса общей мощностью 380 тысяч тонн, картофелехранилище общей мощностью 52 тысячи тонн, семенной и крахмальный заводы. Группа специализируется на выращивании пшеницы, рапса, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и других культур.

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