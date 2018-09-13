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«Киевхлеб» обжаловал решение суда в пользу Roshen

13 сентября 2018 года Источник:Экономічна правда

ЧАО «Киевхлеб» обратилось в Киевский апелляционный хозяйственный суд с жалобой на решение Хозяйственного суда Киева, согласно которому «Киевхлебу» запрещено использовать красную ленту при оформлении упаковки тортов.

Об этом со ссылкой на Liga.net передает «Экономическая правда».

В августе Хозсуд Киева полностью удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen по делу №910/21643/17, признав недействительным свидетельство на знак для товаров и услуг №228350 от 26 июня 2017 года, которым является красная лента.

Не соглашаясь с указанным судебным решением, частное акционерное общество «Киевхлеб» обратилось в Киевский апелляционный хозяйственный суд с апелляционной жалобой, в которой просит назначить повторную комиссионную экспертизу объектов интеллектуальной собственности, отменить решение Хозяйственного суда города Киева от 6 августа 2018 года, принять новое решение, которым отказать в удовлетворении иска в полном объеме.

Суд открыл апелляционное производство.

Напомним: ранее обе компании провели социологические исследования.

«Киевхлеб» заказал социологическое исследование в форме опроса в ООО «Первая рейтинговая система». Согласно исследованию, «истцы переоценивают значение и известность красной ленты как способа индивидуализации истцов».

Как свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ответчиком, красная лента с золотистыми надписями не ассоциируется исключительно с истцами.

Истец не согласился и назвал социологическое исследование «ненадлежащим и недопустимым доказательством по делу», а также провел собственное исследование.

Соцопроса Центра социальных технологий «Социополис» подтвердил, что товарный знак нарушает права интеллектуальной собственности компании Roshen как собственника хорошо известного в Украине знака и исключительной лицензии на право использования этого знака.

По мнению Roshen, знак «Киевхлеба» похож на элемент упаковки тортов Roshen настолько, что его можно спутать со знаком истцов, и способен ввести в заблуждение.

По мнению экспертов, между знаками Roshen и «Киевхлеб» существует сходство, которое может вводить в заблуждение потребителей относительно производителя указанного товара.

Учитывая все приведенные доказательства, суд решил полностью удовлетворить иск компании Roshen и признать недействительным свидетельство Украины на знак для товаров и услуг №228350 от 26 июня 2017 года на промышленный образец, который принадлежит «Киевхлебу».

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