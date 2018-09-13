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Польша будет выступать против санкций ЕС в отношении Венгрии

13 сентября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Власти Польши заявили, что они будут выступать против каких-либо санкций со стороны ЕС в отношении Венгрии и готовы использовать для этого свое право вето. Вчера, 12 сентября 2018 года, депутаты Европарламента большинством голосов одобрили «Доклад Сархентини» о нарушении основных прав и свобод в Венгрии, тем самым по сути призвав Совет Евросоюза ввести против нее санкции. По мнению Европарламента, сразу несколько принятых в последнее время в Венгрии законов вступают в противоречие с основными принципами ЕС: речь идет об ужесточении политики в отношении неправительственных организаций, запрете «заселения иностранных народностей» в Венгрию, ограничении свободы Конституционного суда и СМИ.

Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Польша в прошлом году оказалась в центре подобного разбирательства со стороны ЕС — предметом критики стали несколько законов в судебной сфере, нарушавшие, по мнению представителей ЕС, принципы верховенства права и демократии. Теперь же Польша выступила против подобных мер в отношении Венгрии. «У каждой страны есть суверенное право проводить внутренние реформы, которые она сочтет необходимыми… Действия, направленные против государств-членов, способствуют лишь углублению разделения в ЕС, усиливая уже существующий дефицит доверия к европейским институтам», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши. У Польши, как и у Венгрии, самые сильные среди стран ЕС антимиграционные настроения, в обеих странах у власти находятся консервативные партии, политику которых неоднократно критиковали в ЕС.

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