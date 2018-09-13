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КСУ приступил к рассмотрению представления омбудсмена относительно закона о Нацполиции

13 сентября 2018 года Источник:РБК-Украина

Конституционный суд Украины (КСУ) в четверг, 13 сентября, начал рассмотрение представления Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой относительно части второй статьи 26 Закона «О Национальной полиции». Об этом говорится в сообщении КСУ.

Речь идет о конституционности сбора и накопления биометрических данных задержанных в базах полиции. Денисова считает неконституционным положение закона, которое позволяет накапливать биометрику, поскольку «во время наполнения баз (банков) данных, определенных в пункте 7 части первой настоящей статьи, полиция обеспечивает сбор, накопление мультимедийной информации (фото, видео, звукозапись) и биометрических данных (дактилокарты, образцы ДНК)».

Автор ходатайства указывает, что, согласно 26 статье закона, Нацполиция наполняет и поддерживает в актуальном состоянии базы данных, которые входят в единую информационную систему Министерства внутренних дел, и отбирает у задержанных по подозрению в совершении правонарушений биометрические образцы, а также накапливает фото-и видеоинформацию о них.

Речь идет о биометрических данных лиц, задержанных в административном порядке, или в соответствии с поручениями органов правопорядка, или в рамках досудебного расследования, а также лиц, находящихся под административным или домашним арестом.

По мнению Денисовой, это положение закона не соответствует положениям статьи 3, частей 1, 2 статьи 8 и частей 1, 2 статьи 32 Конституции в их взаимосвязи.

Кроме того, омбудсмен отмечает, что в других законах отсутствуют защитные положения, которые бы ограничивали дискредитацию государственного органа, обеспечивали надлежащую защиту от произвольного вмешательства в право на личную жизнь путем отбора и хранения образцов ДНК, что приводит к несоответствию положения,предоставляющего полномочия принимать соответствующие меры полиции, принципу верховенства права относительно предсказуемости закона.

Известно, что судьей-докладчиком по данному делу выступил Владимир Мойсик.

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