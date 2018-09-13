Сегодня 13 сентября 2018 года, 16:30

Осужденные участники батальона «Торнадо» могли выходить из СИЗО, имея магнитные карточки

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что осужденные члены батальона «Торнадо» могли выходить на улицу и готовили волну бунтов в местах лишения свободы.

«На данный момент следствием установлено, что они готовили бунт, побег, насильственные действия против сотрудников правоохранительных органов и держали запрещенные предметы, включая взрывчатку, в СИЗО», — сказал он в вечернем прайме канала «112 Украина» 12 сентября с.г.

Четырем осужденным «торнадовцам» объявлено подозрение «за подготовку бунта, за подготовку побега, за противодействие и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей», сообщил г-н Матиос.

«Двое работников киевского СИЗО (и это еще не все) арестованы судом и находятся под стражей. За служебные преступления и пособничество в незаконных действиях, подготовке штурма, побеги им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы. Они арестованы, и это еще не конец», — добавил он.

«Кадровые чистки в киевском СИЗО прошли. Начался тотальный жесткий прессинг законными методами по всем учреждениям исполнения наказаний, когда наказывают не осужденных, а тех, кто им способствует дальше совершать преступления. Контролеры, которые заносят телефоны, наркотические вещества, ножи и другие», — сказал главный военный прокурор.

Он отметил, что все это делалось за деньги.

«Мы установили людей в киевском изоляторе, которые за весь период — полтора года — пребывания в камере «Торнадо» не провели ни одного обыска, что предусмотрено еженедельно», — заявил г-н Матиос.

Он добавил, что если есть информация о наличии запрещенных предметов в камере, то должны проводить так называемый шмон — обыск с выявлением всех мест, где их могут прятать.

«Задержали «Торнадо», развезли, в киевском СИЗО в результате такого тотального обыска в один из дней было найдено 142 телефона. О чем можно говорить?» — сказал г-н Матиос.

«Следствие установило, что у всех «торнадовцев» были магнитные карточки, которые позволяли им выйти вообще на улицу. Не только ключи от решеток, но и магнитные карточки. Когда мы провели следственный эксперимент, все двери открывались, на улицу вышли!» — рассказал он.

«Они готовились к бегству с места рассмотрения апелляции. Крюки, канаты, компьютеры с разработанными схемами изготовления из подручных материалов взрывчатых веществ», — заявил главный военный прокурор.

«Полтора года с момента вынесения приговора Оболонского суда Апелляционный суд не может принять решение! И это дает им возможность быть финансируемыми со стороны отдельных лиц. Мы их устанавливаем — тех, кто их «грел»... Финансировали общественные организации, которые создавались, чтобы сразу в большинстве учреждений отбывания наказаний начались бунты», — добавил он.

Матиос отметил, что часть общества поддерживает людей, которые осуждены за тяжкие преступления, хотя «Торнадо» ничего не защищало, занималось исключительно совершением тяжких и особо тяжких преступлений на территории Луганской области».