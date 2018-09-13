Сегодня 13 сентября 2018 года, 16:30

Сотрудники СБУ обнаружили незаконную разработку недр в Полтавской области

В Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали добычу полезных ископаемых на территории госпредприятия, что приводило к истощению земельных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что директор неработающего государственного сельхозпредприятия заключил фиктивный договор с коммерсантами якобы на выполнение работ по расчистке земельного участка общей площадью почти шесть гектаров. Сотрудники СБУ установили, что на самом деле дельцы незаконно, без получения спецразрешений сняли плодородный слой грунта и добывали на территории госпредприятия суглинок. В дальнейшем полезные ископаемые нелегально реализовались компаниям, которые специализировались на строительстве и реконструкции автодорог.

Как следует из заключения профильных экспертов, из-за действий злоумышленников государству нанесен ущерб на сумму более 240 миллионов гривен. Национальной полицией открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 и части 1 статьи 240 Уголовного кодекса Украины.