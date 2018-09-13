Суд ЕС отказался снять санкции «Роснефти», «Сбербанка» и других российских компаний

Суд ЕС в Люксембурге оставил в силе санкции, введенные Советом ЕС против ряда российских банков и нефтегазовых компаний в связи с агрессией России против Украины.
О своем решении суд сообщил в четверг, 13 сентября 2018 года, передает «УП».
Суд отклонил иск об аннулировании санкций ЕС, введенных против российских банков «Сбербанк», «ВТБ» и «Внешэкономбанк», «Проминвестбанк» и турецкого DenizBan (дочка «Сбербанка»), а также компаний «Газпромнефть» и «Роснефть».
«По сути суд установил, что Совет ЕС достаточно обосновал обжалованные правовые акты. Провозглашенная цель обжалуемых актов состоит в том, чтобы повысить цену за действия России, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также поддержать мирное урегулирование кризиса», — говорится в решении суда.
ЕС ввел санкции против России в ответ на вмешательство российских военных в Украине в 2014 году. Российские банки и компании обратились с судебным иском против ЕС еще в 2014 году.
Санкции ЕС установили ограничения на определенные финансовые операции и экспорт некоторых важных товаров и технологий, ограничили доступ нескольких российских субъектов к рынку капитала и запретили предоставление услуг, необходимых для ряда видов деятельности, связанных с нефтью.
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