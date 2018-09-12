Сегодня 13 сентября 2018 года, 13:05

Предложение запретить изъятие электронных информационных систем кажется нежизнеспособным – адвокат

Ирина Кузина

Проектом «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины» (№8459) предлагается усилить гарантии соблюдения прав физических и юридических лиц во время досудебного расследования. Какие новации будут полезны участникам уголовных производств? И чего не стоит ожидать от проекта?

Законопроект №8459 относит определения о разрешении на обыск в перечень подлежащих апелляционному обжалованию (статья 309 УПК Украины).

Сейчас проблематично даже ознакомиться с соответствующим судебным производством – суды преимущественно ссылаются на тайну досудебного расследования. Поэтому проверить соблюдение следственным судьей статей 234-235 УПК Украины крайне трудно.

В настоящее время адвокаты включают свои возражения против определения о разрешении на обыск в возражение против ареста имущества и на стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции – в возражение против допустимости доказательств обвинения. И здесь формулировка пункта 5 части 3 статьи 87 УПК Украины является несколько вредным для защиты. Сможет ли защитник доказать незаконность получения доказательства, если решение о разрешении на обыск на досудебном расследовании не было успешно оспорено?

Предложение запрета изъятия электронных информационных систем или их частей, мобильных терминалов систем связи в следующей редакции представляется нежизнеспособным (оно не пройдет в парламенте). Действительно целесообразно заставить следователя обеспечивать в каждом случае участие специалиста, который попытается осуществить копирование электронных документов. Однако в некоторых случаях на месте это сделать невозможно, и изъятие для проведения компьютерно-технической экспертизы является единственной возможностью для сбора доказательств следователем.

Ирина Кузина, адвокат АО Barristers