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Сегодня 13 сентября 2018 года, 14:48

Минюст: решение ВС РФ по делу Романа Сущенко будет приобщено к делу в Евросуде

12 сентября 2018 года Верховный суд Российской Федерации признал законным вынесенный 4 июня 2018 года приговор украинскому гражданину Роману Сущенко по сфабрикованным обвинениям в шпионаже и подтвердил назначенное ему Московским городским судом наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает сайт Министерства юстиции Украины.

«Такое решение Верховного суда РФ является циничным продолжением политики государства-агрессора относительно преследования граждан Украины по политическим мотивам по сфабрикованным обвинениям», — отметил заместитель министра юстиции — Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

По словам Ивана Лищины, указанные факты будут приобщены к межгосударственному заявлению Украины против России в отношении украинских политических заключенных, в том числе Романа Сущенко.

Напомним, что 10 августа 2018 года правительством Украины было подано в Европейский суд по правам человека новое межгосударственное заявление о преследовании Россией граждан Украины по политическим мотивам.

Новая межгосударственное заявление Украины касается политики преследования Россией граждан Украины и содержит перечень нарушений прав 71 украинского политического узника, который незаконно преследуется и содержится на временно оккупированной территории Крыма и территории Российской Федерации.