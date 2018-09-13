Сегодня 13 сентября 2018 года, 14:48

НАБУ расследует дело о незаконном обогащении министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которому вменяют незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, следствие выяснило, что Владимир Омелян за 18 лет на государственной службе получил 2,17 млн грн официального дохода, но его расходы только в период 2008—2015 годов составили по меньшей мере 3,45 млн грн.

В 2015 году, будучи еще заместителем министра инфраструктуры, г-н Омелян приобрел внедорожник BMW X5 и указал наличие 90 тыс. долларов США и 25 тыс. евро. Общая стоимость этих активов на то время превысила 4 млн грн.

Кроме того, детективы установили, что в декларации за 2015 год Омелян не указал активы и расходы на сумму 3,034 млн грн, за 2016 год — 8,024 млн грн. Речь идет о приобретенном BMW X5, а также о расходах на аренду дома в 2015 году и загородный дом с земельным участком, которыми пользовался г-н Омелян в 2016 году.

Кроме того, по версии следствия, министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.

«Если это самые большие «преступления», которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны. В то же время хочу напомнить, что в УЗ ежегодно исчезает бесследно больше 15 млрд грн, как заходили Раянэйр, подписывался контракт с GE, проводилось дноуглубление, не знает только ленивый. Но на это времени нет, есть другие важные цели. Приветствую, выборы начались», — написал Владимир Омелян в Facebook.

Министр также заявил, что уголовное производство на него появилось после того, как он в числе других представителей «Народного фронта» изъявил желание взять на поруки Николая Мартыненко.