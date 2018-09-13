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Сегодня 13 сентября 2018 года, 13:06

14 сентября бизнесу презентуют отчет о внедрении процедуры squeeze-out в Украине













Юридическая группа LCF 14 сентября с.г. презентует отчет о состоянии внедрения процедуры принудительного выкупа акций миноритарных собственников (squeeze-out) и обсудит актуальные вопросы судебной практики при ее проведении. Мероприятие пройдет при поддержке Американо-Украинского Делового Совета (USUBC).

Дата проведения: 14 сентября 2018 года

Время проведения: 14:00-17:00

Место проведения: Sigma Bleyzer, Мандарин плаза, ул. Басейная, 4 а, 8 этаж

В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:

• Предпосылки внедрения процедуры squeeze-out в Украине

• Порядок проведения процедуры squeeze-out

• Роль суда в обеспечении баланса интересов акционеров в процедуре squeeze-out

• Способы защиты прав акционеров, нарушенных при проведении процедуры squeeze-out

• Squeeze-out и неприкосновенность частной собственности: конституционная дилемма

В ОБСУЖДЕНИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

• Мария Демидова, судья Хозяйственного суда Черниговской области

• Татьяна Васильченко, судья Хозяйственного суда г.Киева

• Юлия Атаманова, советник LCF, адвокат

• Ирина Кобец, юрист LCF, адвокат

• Владимир Лавринович, юрист LCF, адвокат

К участию приглашаются представители акционерных обществ и компаний финансового сектора.

Количество мест ограничено. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

Регистрация доступна по e-mail: PR@LCF.UA до 18:00 13 сентября 2018 года