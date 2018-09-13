Юридическая группа LCF 14 сентября с.г. презентует отчет о состоянии внедрения процедуры принудительного выкупа акций миноритарных собственников (squeeze-out) и обсудит актуальные вопросы судебной практики при ее проведении. Мероприятие пройдет при поддержке Американо-Украинского Делового Совета (USUBC).
Дата проведения: 14 сентября 2018 года
Время проведения: 14:00-17:00
Место проведения: Sigma Bleyzer, Мандарин плаза, ул. Басейная, 4 а, 8 этаж
В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:
• Предпосылки внедрения процедуры squeeze-out в Украине
• Порядок проведения процедуры squeeze-out
• Роль суда в обеспечении баланса интересов акционеров в процедуре squeeze-out
• Способы защиты прав акционеров, нарушенных при проведении процедуры squeeze-out
• Squeeze-out и неприкосновенность частной собственности: конституционная дилемма
В ОБСУЖДЕНИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:
• Мария Демидова, судья Хозяйственного суда Черниговской области
• Татьяна Васильченко, судья Хозяйственного суда г.Киева
• Юлия Атаманова, советник LCF, адвокат
• Ирина Кобец, юрист LCF, адвокат
• Владимир Лавринович, юрист LCF, адвокат
К участию приглашаются представители акционерных обществ и компаний финансового сектора.
Количество мест ограничено. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.
Регистрация доступна по e-mail: PR@LCF.UA до 18:00 13 сентября 2018 года
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14.09.2018 Презентация отчета о внедрении процедуры squeeze-out в Украине
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