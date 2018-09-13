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Избраны присяжные по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова

13 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Шевченковским районным судом Киева осуществляется рассмотрение уголовного производства по обвинению Ярослава Тарасенко в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27, пунктами 6, 11, 12 части 2 статьи 115, частью 1 статьи 263 УК Украины, и Александра Лося, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27, пунктами 6, 11, 12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В ходе судебного разбирательства вышеупомянутого уголовного производства проведена процедура отбора присяжных. Определены пять присяжных, которые будут осуществлять дальнейшее рассмотрение уголовного производства.

Следующее судебное заседание в уголовном производстве назначено на 21 сентября с.г. в 12.00, сообщает портал судебной власти Украины.

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