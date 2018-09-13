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Проект Закона об адвокатуре расширяет основания для дисциплинарной ответственности адвокатов

13 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Поданный в Верховную Раду проект Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» №9055 предусматривает существенное расширение дисциплинарной ответственности для адвокатов.

Об этом пишет председатель Совета адвокатов Закарпатской области Алексей Фазекош в своей публикации «Законопроект №9055 — это уничтожение независимой адвокатуры. Взгляд из Закарпатья», передает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В частности, определено, что «дисциплинарное производство — процедура рассмотрения письменной жалобы и/или частного определения суда, которые содержат сведения о наличии в действиях адвоката признаков дисциплинарного проступка».

«Честно говоря, до этого дня я еще ни разу не видел постановления суда, где содержались бы сведения «о наличии в действиях адвоката признаков дисциплинарного проступка». Но, видимо, они будут», — комментирует эту новеллу Алексей Фазекош.

В статье 40 (виды дисциплинарных взысканий) предусмотрено, что за совершение дисциплинарного проступка к адвокату может быть применено денежное взыскание в размере до трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Штраф предлагается применять исключительно за неуплату ежегодного взноса адвокатов.

Основанием для привлечения адвокатов к ответственности автором законопроекта определено также злоупотребление процессуальными правами.

«Схему теперь понимаете? Адвокат активно защищает клиента, следователю и\или судье не нравится, несколько телефонных звонков — появляется соответствующее постановление, а потом и обвинение адвоката в «злоупотреблении». И дело сделано — неудобный адвокат элегантно, а главное, «совершенно законно» выводится из процесса из-за угрозы лишения адвокатского свидетельства. Это банальное издевательство над адвокатурой», — убежден Алексей Фазекош.

Ответственность предусмотрена и за злоупотребление правом адвоката на адвокатский запрос.

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