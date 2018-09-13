«Сбербанк» обжалует арест акций из-за решения в Гааге

«Сбербанк» намерен в ближайшее время обжаловать решение Апелляционного суда Киева об аресте его акций, принятое украинским судом на выполнение решения Международного арбитражного суда в Гааге.
Об этом сообщили FinClub в пресс-службе банка.
На его обжалование в Верховном Суде у банка есть 30 дней.
«Банк работает на территории Украины в полном соответствии с действующим в стране законодательством и соблюдает все необходимые нормативы. Арест акций не влияет на работу банка по обслуживанию клиентов», - сообщили в банке.
Как сообщалось, 5 сентября с.г. суд арестовал акции «ВТБ Банка», «Проминвестбанка» и «Сбербанка» в Украине по иску компаний экс-совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского и экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета в качестве обеспечительной меры о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании компенсаций с России.
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