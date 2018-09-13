Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 сентября 2018 года, 11:23

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Суд утвердит соглашение о признании вины по «делу рюкзаков для Нацгвардии»

13 сентября 2018 года Источник:Главком

Обвиняемый в так называемом деле рюкзаков Владимир Литвин, владелец фирмы, которая занималась пошивом рюкзаков, заключил соглашение с обвинением о признании вины и теперь просит суд его утвердить. Об этом во время заседания во вторник сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Снегирев.

Как отмечается, г-н Литвин признал вину и заявил о готовности возместить ущерб. Соглашение предусматривает наказание для предпринимателя в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в один год. Также обвиняемый должен заплатить 4 855 000 гривен убытков. В то же время общая сумма, которую Литвину заплатили за рюкзаки, составляет более 14 млн грн. По словам прокурора, сумму убытков установила новая экспертиза. Ее провели через 10 дней после закрытия дела против сына министра внутренних дел Арсена Авакова и его экс-заместителя и после переквалификации дела по хищению на мошенничество.

Владимира Литвина обвиняют в том, что он делал рюкзаки для МВД из ненадлежащей ткани. Как сообщалось, НАБУ 31 октября 2017 года задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и предпринимателя Владимира Литвина в рамках расследования дела о растрате 14 млн грн при закупке рюкзаков для Нацгвардии. В то же время в июле 2018 года прокурор САП Василий Кричун закрыл производство по «делу рюкзаков» в отношении двух фигурантов — сына Авакова и Чеботаря за якобы отсутствие «прямых достаточных доказательств». Зато подозреваемым остался третий фигурант — Владимир Литвин, который принял вину на себя. В то же время в НАБУ назвали непоследовательным решение прокурора САП о закрытии производства в отношении Авакова-младшего и Чеботаря и подали жалобу в САП на это решение прокурора.

В ведомстве напомнили, что в апреле прокуроры САП признали достаточными доказательства вины всех трех фигурантов дела и открыли материалы производства сторонам защиты для ознакомления. 20 августа Центр противодействия коррупции, который был заявителем по делу, сообщил, что обжаловал решение о закрытии уголовного производства по «делу рюкзаков» в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря. 30 августа руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что рассмотрел жалобу НАБУ на постановление прокурора о прекращении этого дела и признал ее законной.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1081) от 11/09/18 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1081)
Конспект

Выходить на поверку

Отрасли практики

Признать годным

Судебная практика

Из другого места

Тема номера:

Отформатировать иск

Архив голосованийVox Populi

Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?

Подал документы

Поддерживаю друга

Провожу отбор

Отслеживаю ход конкурса

Мне не интересен этот процесс

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Tax & Business Talks

Lviv Criminal Law Forum

«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом