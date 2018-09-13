Сегодня 13 сентября 2018 года, 11:23

Суд утвердит соглашение о признании вины по «делу рюкзаков для Нацгвардии»

Обвиняемый в так называемом деле рюкзаков Владимир Литвин, владелец фирмы, которая занималась пошивом рюкзаков, заключил соглашение с обвинением о признании вины и теперь просит суд его утвердить. Об этом во время заседания во вторник сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Снегирев.

Как отмечается, г-н Литвин признал вину и заявил о готовности возместить ущерб. Соглашение предусматривает наказание для предпринимателя в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в один год. Также обвиняемый должен заплатить 4 855 000 гривен убытков. В то же время общая сумма, которую Литвину заплатили за рюкзаки, составляет более 14 млн грн. По словам прокурора, сумму убытков установила новая экспертиза. Ее провели через 10 дней после закрытия дела против сына министра внутренних дел Арсена Авакова и его экс-заместителя и после переквалификации дела по хищению на мошенничество.

Владимира Литвина обвиняют в том, что он делал рюкзаки для МВД из ненадлежащей ткани. Как сообщалось, НАБУ 31 октября 2017 года задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и предпринимателя Владимира Литвина в рамках расследования дела о растрате 14 млн грн при закупке рюкзаков для Нацгвардии. В то же время в июле 2018 года прокурор САП Василий Кричун закрыл производство по «делу рюкзаков» в отношении двух фигурантов — сына Авакова и Чеботаря за якобы отсутствие «прямых достаточных доказательств». Зато подозреваемым остался третий фигурант — Владимир Литвин, который принял вину на себя. В то же время в НАБУ назвали непоследовательным решение прокурора САП о закрытии производства в отношении Авакова-младшего и Чеботаря и подали жалобу в САП на это решение прокурора.

В ведомстве напомнили, что в апреле прокуроры САП признали достаточными доказательства вины всех трех фигурантов дела и открыли материалы производства сторонам защиты для ознакомления. 20 августа Центр противодействия коррупции, который был заявителем по делу, сообщил, что обжаловал решение о закрытии уголовного производства по «делу рюкзаков» в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря. 30 августа руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что рассмотрел жалобу НАБУ на постановление прокурора о прекращении этого дела и признал ее законной.