Сегодня 12 сентября 2018 года, 18:18

Юридическая компания Juscutum отмечает свой 10-й день рождения













Команда Juscutum отмечает свой День рождения, компании исполнилось 10 лет со дня основания.

Именно 12 сентября 2008 года была основана юридическая компания Juscutum. Соучредители и идейные вдохновители Артем Афян и Дмитрий Бондаренко создали компанию в достаточно сложный период в стране. Во многих фирмах происходило сокращение штата, рынок недвижимости значительно упал, а национальная валюта переживала девальвацию. Несмотря на эти сложности, новая компания стремительно набирала обороты и выросла в серьезную юридическую фирму, которая уже сегодня празднует свое десятилетие.

Стандарты юриспруденции в тот период стали вызовом перед созданием чего-то нового и прогрессивного. Огромный рынок с массой заметных пробелов требовал новых идей и знаний. Задача оказалась не из простых, но руководители не стали пасовать перед сложностями, и уже на начальном этапе существования компания работала с крупными клиентами, в том числе иностранными. Конечно, в начале своей деятельности Juscutum оказывала классические услуги маленькой юридической компании. Но в 2012 году состоялся важный в истории объединения шаг — привлечение партнеров.

В 2012 году в Juscutum была сформирована новая практика IТ, которая стала одной из первых среди юридических компаний. А в 2015—2016 годах Juscutum была основана Legal Tech. Совершенно новый для рынка продукт — кнопка экстренного вызова адвоката Legal Alarm получила свою первую награду.







За десять лет кропотливой работы Juscutum смогла стать компанией, которая объединяет в себе экспертов, практикующих современную юриспруденцию. Появились новые практики блокчейна, безопасности бизнеса, управления конфликтами, налогов и бизнес-эффективности, корпоративного права, технологий медиа и телекоммуникаций (ТМТ). Маленькая компания переварилась в команду из 74 профессионалов во главе с управляющим партнером Артемом Афяном.

Сегодня Juscutum входит в топ ведущих юридических компаний Украины и топ-5 лучших фирм в области медиа и телекоммуникаций. В 2013 году входила в пятерку лучших компаний в сфере интеллектуальной собственности, а в 2017 году вошла в топ-5 юридических экспертов в области IТ и защиты бизнеса. Ежегодно разрабатываются новые технологические решения, которые упрощают использование юридических услуг (StuffBot, Legal Alarm, TradeBot, PatentBot, SudoBot).

Особенность Juscutum в том, что специалисты компании ориентируются на ведущие методики менеджмента. Соответственно, клиенту всегда предоставляется несколько больше, чем просто юридическая консультация, что могут подтвердить не только клиенты нашей страны, но и США, Европы.