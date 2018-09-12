Сегодня 12 сентября 2018 года, 18:18

Заинтересованность победителя аукциона в отношении должника, кредиторов или организатора может стать основанием для признания его не соответствующим условиям аукциона

Партнер юридической компании «Право Гарант» Ирина Бурцева рассказала об основаниях обжалования результатов аукциона после его завершения. По ее мнению, наиболее веским основанием является несоответствие победителя торгов требованиям.

Кто вообще имеет право участвовать в торгах? Согласно закону, это могут быть граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, юридические лица Украины и иностранные юридические лица, подавшие необходимые документы и прошедшие процедуру регистрации исполнителем аукциона.

Для участия в торгах следует подать заявление, составленное в произвольной форме на государственном языке и содержащее следующие сведения: наименование и организационно-правовая форма хозяйствования; местонахождение; почтовый адрес (для юридических лиц) и Ф.И.О.; паспортные данные; данные о местожительстве (для физических лиц). В обоих случаях сообщается номер контактного телефона и адрес электронной почты заявителя.

Докладчик отметила, что в соответствии со статьей 60 Закона о банкротстве заявление на участие в аукционе обязательно должно содержать сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредитору, заказчику, организатору аукциона. При этом наличие заинтересованности может стать основанием обжалования результатов аукциона.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы и оплатившие гарантийные взносы, размер которых составляет 10% от первоначальной стоимости. Стоит напомнить, что гарантийный взнос не уплачивается, если начальная стоимость не превышает десяти прожиточных минимумов (примерно 17 770 грн).

По итогам аукциона организатор аукциона составляет протокол, в котором указывается следующее: имущество, предлагаемое на продажу; количество участников аукциона; начальная стоимость; цена, предложенная победителем аукциона; цена или часть цены, уплаченная победителем; наименование и местонахождение (для юридического лица) или Ф.И.О. и место жительства (для физического лица) победителя торгов; адрес страницы сайта, на котором размещены сведения о проведении аукциона; номер банковского счета для перечисления средств за приобретенное имущество. Этот протокол предоставляется победителю аукциона немедленно после его составления.

Уплата цены приобретенного имущества осуществляется в течение пяти дней со дня получения проекта договора купли-продажи имущества на банковский счет, указанный в протоколе, при этом ранее уплаченный гарантийный взнос засчитывается в цену продажи.

После полной уплаты цены за приобретенный лот заказчиком аукциона и покупателем составляется и подписывается акт, который должен содержать: имя (название) и место жительства (местонахождение) продавца, покупателя и организатора аукциона; сведения о проданном недвижимом имуществе; адрес веб-страницы, на которой размещены сведения о проведении аукциона. Лектор отметила необходимость требования относительно составления акта о передаче правоустанавливающих документов на приобретенное недвижимое имущество и комплекта ключей (при наличии).

Согласно части 8 статьи 44 Закона о банкротстве, споры, возникающие при проведении и реализации результатов аукционов, в том числе о признании недействительными договоров купли-продажи имущества, рассматриваются в рамках производства по делу о банкротстве. При этом право на обжалование результатов аукциона имеют арбитражный управляющий (управляющий санацией, ликвидатор), конкурсный кредитор, участники аукциона. Право на обжалование результатов аукциона имеет и должник при условии открытия производства по делу о банкротстве физического лица, в порядке статьи 90 Закона о банкротстве.

Частью 3 статьи 55 Закона предусмотрено, что результаты аукциона, проведенного с нарушением требований закона, могут быть признаны недействительными в судебном порядке. При этом признание результатов аукциона недействительными влечет за собой признание недействительным заключенного с победителем договора купли-продажи.

Что может стать основанием для признания победителя не соответствующим условиям аукциона? Во-первых, если победитель аукциона является заинтересованным лицом в отношении должника, кредиторов, организатора аукциона. Во-вторых, нарушение уплаты гарантийного взноса — если победителем аукциона не был в полном объеме уплачен гарантийный взнос на счет, указанный в объявлении о проведении аукциона, или гарантийный взнос уплачен после истечения срока для его уплаты. В-третьих, нарушение порядка уплаты цены за приобретенный лот — если победитель аукциона не уплатил в полном объеме денежные средства за приобретенный лот в срок, предусмотренный Законом о банкротстве, или не уплатил цену согласно реквизитам, указанным в договоре и предложении. Ну и, в-четвертых, отсутствие полномочий — если у представителя победителя аукциона (юридического лица) в доверенности отсутствуют полномочия на участие в аукционе.