Сегодня 12 сентября 2018 года, 18:18

Почему все-таки стоит участвовать в конкурсе в Высший антикоррупционный суд













С момента объявления конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) сам конкурс и дальнейшие условия работы судей стали обрастать домыслами и скептицизмом. Это вызывает сомнения у кандидатов по поводу соответствия ответственности уровню компенсации и условиям работы. Такие опасения понятны и объяснимы, тем более что на повестке дня — создание абсолютно нового судебного органа в Украине и налаживание процессов его работы.

Говоря о том, почему стоит попробовать свои силы в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, приведем несколько фактов. В первую очередь, следует рассказать о самом конкурсе, который будет отличаться тем, что впервые отбор судей пройдет при международной поддержке и непосредственном участии Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). В ОСМЭ будут отобраны лучшие эксперты, профессионалы с безупречной репутацией и большим опытом работы в сфере борьбы с коррупцией как со стороны прокуратуры, так и правосудия. Кандидатуры этих экспертов будут отобраны 15 международными организациями, с которыми Украина работает в сфере противодействия и борьбы с коррупцией. Они будут помогать Высшей квалификационной комиссии судей проверять соответствие кандидатов критериям добропорядочности и профессионализма. По инициативе не менее трех членов ОСМЭ может быть рассмотрен вопрос соответствия какого-либо кандидата на должность судьи ВАКС, что уже является беспрецедентным в судебной реформе. Для технической поддержки работы Совета сосзадут Секретариат, который будет оказывать посильную аналитическую и экспертную помощь экспертам ОСМЭ.

Но с окончанием конкурса поддержка международным сообществом не закончится. Вновь назначенные судьи будут проходить специализированные тренинги, принимать участие в образовательных поездках по обмену опытом, станут членами международных профессиональных сообществ. Для них будут созданы условия для профессионального роста, повышения компетенций по вопросам правосудия в сфере противодействия и борьбы с коррупцией, новых международных антикоррупционных стандартов и мировых практик. Также они будут получать консультативную помощь от международных организаций во время всего процесса становления Высшего антикоррупционного суда.

Стоит ли говорить, что для квалифицированных юристов это шанс быть честно избранными в новый независимый судебный орган, который будет рассматривать сложные, но интересные дела, связанные с коррупцией, и получить уникальный опыт судопроизводства?

Конечно, краеугольным вопросом, который и порождает большое количество обсуждений вокруг этого процесса, является вопрос компенсации (или заработной платы), предусмотренный для должности судьи ВАКС. Согласно данным, полученным от Государственной судебной администрации Украины, будущие судьи Высшего антикоррупционного суда будут получать заработную плату, минимальный размер которой составит 110 125,00 грн/мес., без учета доплаты за выслугу лет. Также судьи ВАКС получат дополнительные гарантии личной безопасности, в том числе для всех членов семьи и их имущества. В случае необходимости судьям и членам их семей будет предоставлена круглосуточная охрана, а жилье и служебные помещение будут оборудованы охранной сигнализацией и кнопкой тревожной сигнализации. На время пребывания на должности судьям, которые не обеспечены жильем, государство его предоставит.

К тому же должность судьи Высшего антикоррупционного суда — прекрасная возможность не только удовлетворить личные амбиции, сделав важный шаг в своей карьере, но и стать частью важных изменений в Украине. Ведь в любой стране должность судьи — это самая высокая точка профессиональной самореализации для юриста. Много это или мало, решать вам, важно лишь понимать, что случай реализовать себя в профессиональном плане и принять участие в судьбе страны появляется не каждый день.