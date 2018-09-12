Сегодня 12 сентября 2018 года, 16:35

«Нужно ли предотвращать выкуп активов должника лицами, связанными с должником?» — на этот вопрос в ходе лекции LHS отвечал Сергей Донков

В начале лекции лектор LHS Сергей Донков, советник ЮФ Evris, определил основные задачи процедур банкротства: пропорциональное и максимально полное погашение требований кредиторов; сбалансирование прав и интересов кредиторов и должника; восстановление платежеспособности должника путем применения реорганизационных процедур (досудебная и судебная санация, мировое соглашение); эффективное выявление активов должника (ликвидационной массы) и реализация их по наивысшей цене (применение принудительных процедур взыскания).

Говоря о целях банкротства, лектор подчеркнул, что процедура банкротства является особым видом исполнительного процесса, который применяется для справедливого и равномерного удовлетворения требований всех кредиторов должника в условиях недостаточности имущественных активов должника для полного погашения требований.

Лектор считает, что действующая в Украине продебиторская модель процедуры банкротства, направленная на защиту интересов должников, является экономически неэффективной. Одной из причин существования в Украине почти на протяжении 20 лет такой модели лектор считает торможение процедур приватизации государственного имущества.

Как следствие, сейчас насчитывается огромное количество неисполненных судебных решений о взыскании денежных требований, кроме того, действующее законодательство о банкротстве разработано таким образом, что предоставляет должнику законные основания не платить по обязательствам.

По мнению лектора, существующие критерии бесспорности требований усложняют возможность доступа к процедуре банкротства. Так, размер требований, которые были не удовлетворены должником на протяжении трех месяцев после установленного для их погашения срока, должен составлять не менее 300 минимальных размеров заработной платы,. Также предусматривается наличие судебного решения, вступившего в законную силу, и постановления об открытии исполнительного производства, в соответствии с которым производится списание средств со счета должника.

В свою очередь, проектом Кодекса (законопроект №8060 «Проект Кодекса Украины по процедурам банкротства») существенно изменяются критерии бесспорности долга инициирующего кредитора. Бесспорные требования кредиторов, согласно проекту Кодекса, — это денежные требования, подтвержденные должником или судебным решением, вступившим в законную силу, или постановлением об открытии исполнительного производства.

Говоря о злоупотреблениях процессуальными правами в процедурах банкротства, лектор предоставил свое видение этого явления, определяя его как «особую форму процессуального правонарушения, то есть умышленные недобросовестные действия (бездействие) участников судебного процесса, которые сопровождаются нарушением условий реализации процессуальных прав других лиц, принимающих участие в деле, а также в целях препятствования работе суда по своевременному рассмотрению судебного дела». Лектор также рассказал о классификации злоупотреблений по способу совершения, согласно части 2 статьи 43 ХПК.

Сергей Донков назвал основные новации проекта Кодекса,: упрощение инициирования процедур банкротства; усовершенствование механизмов внесудебного урегулирования, в частности, досудебной санации; создание условий для сокращения продолжительности судебных процедур; улучшение условий участия в процедурах банкротства обеспеченных кредиторов, а именно — предоставление залоговым кредиторам права инициировать дело о банкротстве; усовершенствование положений закона относительно продажи активов должника.

Что касается контролируемого банкротства, то, как считает Сергей Донков, причинами инициирования процедуры банкротства должниками могут быть накопленная налоговая задолженность, долги перед поставщиками, отсутствие возможности рассчитаться с банковским кредитом, наличие судебного решения о взыскании долга, по которому невозможно рассчитаться, рост долговых обязательств предприятия, наложенный исполнительной службой арест на счета и имущество, противостояние захвату предприятия, законная ликвидация предприятия с долгами, реструктуризация бизнеса посредством процедуры банкротства, защита от недобросовестных кредиторов, внутрикорпоративные конфликты, грозящие потерей бизнеса.