Сегодня 12 сентября 2018 года, 16:35

Нарушение правил проведения аукциона, не повлиявшее на результаты, не влечет за собой его отмену — Алексей Сокол

Основания для обжалования нарушений при проведении аукционов детализировал руководитель практики банкротства и реструктуризации юридического агентства «Абсолют» Алексей Сокол. Он считает, что идеальная организация проведения аукциона подразумевает следующий алгоритм: согласие обеспеченных кредиторов — выбор организатора аукциона — оценка имущества — публикация объявления — продажа частями — согласование лотов с комитетом — продажа целостного имущественного комплекса — направление проекта договора покупателю — подписание договора и оплата — передача имущества и оформление.

При этом нужно помнить, что обеспеченный кредитор предоставляет согласие только на продажу залога и не имеет права устанавливать ограничения к процедуре продажи. Поскольку условия реализации залогового имущества определены законом, следовательно, обеспеченный кредитор не имеет права эти условия устанавливать или менять.

Предоставление согласия на реализацию залогового имущества должно осуществляться единовременно — перед началом процедуры продажи, и ликвидатор не обязан согласовывать порядок реализации на втором и втором повторном аукционах.

Организатором аукциона может быть физическое или юридическое лицо, с которым заказчик аукциона заключил договор на проведение аукциона. Он определяется заказчиком по конкурсу, который проводится в определенном заказчиком порядке, основные критерии: достаточный опыт (больше трех лет), минимальная сумма вознаграждения. Организатор аукциона определяется ликвидатором и может быть привлечен к участию в деле только в случае спора относительно порядка выбора организатора аукциона, а согласование с залоговым кредитором условий продажи должно предшествовать процедуре выбора организатора аукциона.

Ликвидатор не обязан осуществлять экспертную оценку имущества должника, он вправе по собственному усмотрению определить начальную стоимость имущества, которое выставляется на аукцион (кроме целостного имущественного комплекса и имущества госпредприятий), такая оценка также может проводиться экспертным путем по инициативе и за счет участника производства.

Информация о продаже должна быть «эффективно» размещена на объекте недвижимости. Публикация информации об аукционах должна быть последовательной: 1-й аукцион не состоялся — публикуется информация о проведении повторного аукциона и т.д. Обратное указывает на недобросовестность действий ликвидатора и организатора аукциона.

Продажа имущества должника как целостного имущественного комплекса по совокупной стоимости признанных требований кредиторов является обязательным условием для начала продажи имущества. А вот способ последующей продажи ликвидатор выбирает самостоятельно: может продолжить продажу целого имущественного комплекса, если придет к выводу, что такой способ позволит реализовать имущество по максимальной цене, или перейти к продаже имущества частями.

При продаже части имущества в процедуре санации должника или в процедуре ликвидации банкрота определение состава имущества относится к компетенции комитета кредиторов. В случае продажи имущества частями ликвидатор должен согласовать с комитетом кредиторов состав такого имущества (лоты). Несогласование состава имущества (лотов) влечет за собой нарушение баланса интересов кредиторов.

Цель аукциона — отчуждение имущества по максимальной стоимости, которую определяет рынок при условии прозрачности и свободной конкуренции, поэтому начальную стоимость имущества можно рассматривать только как стартовую, которая никак не влияет на конечную стоимость реализации, поскольку во время торгов она может и снижаться, и увеличиваться. При этом стоимость формируется, исходя из состояния имущества, спроса и предложения, на которые ликвидатор не имеет никакого влияния.

Основная цель ликвидационной процедуры — удовлетворение требований кредиторов. Следовательно, ликвидатор обязан осуществлять действия, направленные на максимизацию стоимости реализации имущества должника. Таким образом, продажа имущества по мизерной стоимости, что делает невозможным хотя бы частичное погашение требований обеспеченного кредитора, свидетельствует о нарушении правил проведения аукциона.

В любом случае результаты аукциона должны быть правильно оформлены, особое внимание следует обратить на протокол о проведении аукциона. В нем должно быть указано, каким образом понижалась цена лота, сколько раз, размер шага аукциона на каждом понижении. То есть протокол должен отображать реальную процедуру аукциона, поскольку неотображение в протоколе всех предусмотренных законом обстоятельств ставит под сомнение исполнение организатором аукциона требований закона.

Финальной точкой перехода собственности к новому владельцу должно стать ее оформление. Законом о банкротстве предусмотрены два способа оформления права собственности на недвижимое имущество: договор купли-продажи (нотариальный) и нотариальное свидетельство о приобретении имущества на аукционе. Причем завершение оформления сделки купли-продажи недвижимого имущества на аукционе имеет альтернативу: законодателем допускается нотариальное заключение договора купли-продажи или выдача нотариального свидетельства о приобретении недвижимого имущества на аукционе.

Подводя итоги, докладчик подчеркнул, что нарушение правил проведения аукциона само по себе не приводит к его отмене. Нарушение должно повлиять на результаты аукциона. А вот обжаловать аукцион может не только участник производства в деле о банкротстве или участник аукциона — право на обжалование результатов аукциона также есть у лиц, чье право на законное ожидание было нарушено таким незаконным аукционом.