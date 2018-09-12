Сегодня 12 сентября 2018 года, 14:53

Залог успешного проведения аукциона — максимальное соблюдение правил, считает Тарас Тарасенко

Открывая сессию «Судебная практика обжалования аукционов» директор ООО «Юридическая компания «СТС», Тарас Тарасенко поделился секретами успешного проведения аукционов.

По его словам, главный секрет — быть готовым ко всему. Конституция гарантирует судебную защиту, чем пользуются конкурирующие игроки. Поэтому торги могут быть обжалованы юридическим лицом, которое не было участником торов, однако обжаловало их результаты. Эта организация также хотела приобрести актив, поэтому не хочет мириться с тем, что он уже продан, и обжаловала результаты, чтобы принять участие в повторных торгах.

Выступающий выделил наиболее популярные основания для обжалования: нарушение правил подготовки публичных торгов (аукциона), нарушение правил проведения торгов (аукциона), нарушение правил оформления результатов торгов (аукциона).

Чаще всего нарушением правил подготовки публичных торгов становится отсутствие согласия (согласования) залогового кредитора или хозяйственного суда на продажу имущества банкрота, которое является предметом обеспечения. Также о нарушении правил свидетельствует отсутствие письменного уведомления организатором аукциона о проведении аукциона собственника имущества, заказчика (ликвидатора) и других лиц, указанных заказчиком. Основаниями для обжалования результатов торгов служат и нарушения, касающиеся правил формирования первоначальной стоимости реализации имущества банкрота на аукционе, допуска к участию в аукционе, а также отсутствие протокола об определении участников аукциона.

Если в процессе подготовки соблюдены все требования, то подводные камни могут ожидать уже на этапе проведения торгов (аукциона). Распространенным основанием для обжалования результатов торгов является необеспечение организатором аукциона его фиксации техническими средствами, в том числе средствами для видеозаписи. Еще одно основанием отмены результата аукциона — отсутствие доступа к месту проведения аукциона. Докладчик рекомендует решать эту проблему следующим образом: если кредиторы желают присутствовать на аукционе, они должны заблаговременно уведомлять об этом арбитражного управляющего; если у арбитражных управляющих возникают объективные сомнения в поведении кредиторов на аукционе, лучше отказать им в их желании присутствовать на аукционе; а организаторам аукциона необходимо разработать правила поведения на аукционе лиц, которые приглашены заказчиком, вручать эти правила им под роспись и сообщить об ответственности за нарушение порядка проведения аукциона.

Отдельно докладчик проанализировал случаи нарушения правил проведения аукциона по продаже целостного имущественного комплекса, а также правил проведения первого и второго повторного аукционов. Он отметил, что в случае невозможности продажи целостного имущественного комплекса должника на первом аукционе, с учетом индивидуальных условий (функциональное назначение имущества, его состояние, конъюнктура рынка и т.п.) ликвидатор должен принять решение о проведении повторного аукциона по продаже целостного имущественного комплекса должника или о целесообразности его реализации частями. При этом имущество кредитора-залогодержателя также должно включаться в общую стоимость целостного имущественного комплекса должника (постановление Верховного Суда от 9 июля 2018 года по делу №914/701/17).

Предмет правового регулирования относительно снижения стоимости имущества до 50% стартовой цены в ходе проведения первого повторного аукциона определен императивно (постановление Верховного Суда от 17 апреля 2018 года по делу №5/173/б). То есть Верховный Суд указал, что проценты снижения стоимости имущества определены Законом, являются императивными нормами и не могут изменяться участниками дела и самим судом.

Диспозитивными нормами в этом случае являются положения закона, касающиеся других условий продажи имущества, в частности, речь идет о шаге аукциона, который может изменяться при продаже целостного имущественного комплекса, о продаже на первом повторном аукционе и втором повторном аукционе, на что должно быть указано в договоре о проведении аукциона.

Если вам удалось избежать ошибок в ходе подготовки торгов и их проведения, не стоит расслабляться — результаты торгов еще нужно правильно оформить. По мнению выступающего, наиболее распространенными являются следующие ошибки: нарушение правил оформления результатов торгов (аукциона); нарушение требований относительно оформления и ведения протокола о проведении аукциона организатором аукциона; отсутствие заключенного с победителем торгов договора купли-продажи или несоответствие договора требованиям действующего законодательства, предъявляемым к такому виду сделок, и, наконец, отсутствие акта о передаче права собственности на недвижимое имущество.

Обжалование результатов торгов дает возможность злоупотреблять своими правами, поэтому главная задача — провести торги законно во избежание возникновения оснований для их обжалования.