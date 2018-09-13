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Саудовская компания купила агрохолдинг «Мрия»

13 сентября 2018 года Источник:Капитал

Mriya Farming PLC и Saudi Agricultural and Livestock Investment Company объявили о заключении договора купли-продажи сельскохозяйственных активов группы «Мрия». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

В сделку включены все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании, владеющие правом аренды земельного банка. Сумма и условия сделки не разглашаются.

Завершение сделки будет возможно после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины и выполнения других типовых для подобных трансакций условий.

После завершения сделки «Мрия» продолжит свою операционную деятельность в Украине совместно с дочерней компанией SALIC — Continental Farmers Group.

Советниками «Мрии» при подготовке сделки, а также кредиторов в процессе реструктуризации долга компании выступили Rothschild&Co в сотрудничестве с ICU, Finpoint в качестве локальных партнеров, а также Hogan Lovells.

Сообщается, что в течение следующих двух лет планируется инвестировать «значительные средства» в новое оборудование, инфраструктуру, агротехнологии и консолидацию земельного банка.

Mriya Farming PLC — английская материнская компания группы «Мрия», одной из крупнейших украинских агрокомпаний, которая обрабатывает 150 тыс. га в шести областях Западной Украины: Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской. В своем активе «Мрия» имеет 4 современных элеваторных комплекса общей мощностью 380 тыс тонн, картофелехранилище общей вместимостью 52 тыс тонн, семенной и крахмальный заводы. Компания специализируется на выращивании пшеницы, рапса, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и других сельскохозяйственных культур.

В августе 2014 года бывшая материнская компания «Мрия» объявила дефолт по общей задолженности 1,1 млрд долл. С февраля 2015 года кредиторы — преимущественно европейские и американские инвесторы — взяли под свой контроль активы «Мрии» и реструктуризировали ее производственную деятельность.

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