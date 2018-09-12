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Стал известен механизм новой строительной амнистии

12 сентября 2018 года Источник:UBR

В Украине заработал механизм строительной амнистии для дачных и частных домов, которые были построены без разрешительных документов. Вступил в силу приказ Минрегионстроя об утверждении Порядка обследования и принятия в эксплуатацию таких объектов. Это означает, что украинцы уже могут готовить документы для узаконивания своих самовольных строек.

Строительная амнистия распространяется на объекты незначительного класса последствий:

- индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 квадратных метров, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 квадратных метров, построенные в период с 5 августа 1992 по 9 апреля 2015 года;

- здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, построенные до 12 марта 2011 года.

Для амнистирования такой недвижимости необходимы:

- заявление о принятии объекта в эксплуатацию (совладельцы земельного участка/указанного объекта подписывают тоже),

- один экземпляр заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации,

- отчет о проведении технического обследования (кроме случаев, предусмотренных пунктом 5 раздела II Порядка),

а также заверенные в установленном порядке копии:

- документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком соответствующего целевого назначения, на котором размещен объект;

- технического паспорта с отметкой о возможности размещения и надежной и безопасной эксплуатации объекта (с отметкой в случаях, предусмотренных пунктом 5 раздела II Порядка). При этом технические паспорта, составленные до вступления в силу настоящего Порядка, предоставляются при условии проставления в них соответствующей отметки о проведении их технического обследования.

Следует отметить, что местоположение объекта должно быть согласовано местным органом градостроительства и архитектуры.

Амнистирование недвижимости будет осуществляться по простой процедуре. После подачи необходимых документов и заявления в орган государственного архитектурного надзора они будут рассмотрены в течение 10 рабочих дней, по результатам рассмотрения будет вынесено решение о принятии объекта в эксплуатацию. При этом штрафные санкции за самовольное строительство и эксплуатацию таких объектов владельцев/пользователей земельных участков применяться не будут.

Данная процедура удобна и по территориальным критериям — в Украине уже работают 100 вновь созданных органов архстройконтроля, которые были образованы местным самоуправлением и получили от ГАСИ полномочия в рамках децентрализации. Поэтому жители соответствующих населенных пунктов смогут непосредственно обращаться в местные инспекции и не ехать в Госархстройинспекцию или ее территориальные органы.

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