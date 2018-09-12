Сегодня 12 сентября 2018 года, 16:35

Налогоплательщикам рассказали о новациях подачи отчетности по ТЦО

Сегодня в помещении главного управления Государственной фискальной службы в г.Киеве состоялся семинар «Трансфертное ценообразование: отчетность, новации, автоматический объем налоговой информацией». Представители ГФС Украины в г. Киеве и EUCON Юридическая группа рассказали о новациях в законодательстве, нюансах подготовки документации.

Непосредственно о новациях в законодательстве по трансфертному ценообразованию, которые вступили в силу с 1 января 2018 года рассказала Лариса Врублевская, аудитор, руководитель практики трансфертного ценообразования EUCON Юридическая группа. Эксперт в частности рассказала о порядке применения Перечней №1045 и №480.

Кроме того в фокусе внимания участников семинара – подготовка отчетности компаний за 2018 год. Она напомнила, что отчетность состоит из трех документов: отчета о контролируемых операциях, налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий (дополнение к ТЦО), документации по ТЦО.

«Следует помнить, что дополнение ТЦО подается лишь тогда, когда операции не отвечают принципу вытянутой руки», – обратила внимание г-жа Врублевская. Кроме того эксперт напомнила, что отчет и дополнение ТЦО очень взаимосвязанные формы. По ее словам, форму дополнения ТЦО лучше заполнять уже после заполнения формы отчета.

Также Лариса Врублевская рассказала точечно о процессе заполнения этих форм. В частности, форма отчета предусматривает графы «метод», «финансовые показатели» и «показатели рентабельности». «Для того чтобы заполнить эти графы следует провести экономически анализ», – порекомендовала она. Также г-жа Врублевская обратила внимание участников на то, что показатели рентабельности вносятся виде процентов.

В свою очередь Сусанна Михоник, начальник управления аудита отдельных объектов и категорий налогоплательщиков Департамента аудита ГФС Украины в г. Киеве, напомнила, что ТЦО – это, прежде всего, операции, которые имеют отношение к внешнеэкономической деятельности. В тоже время она обратила внимание на нюансы подачи отчетности в валютном эквиваленте.

На основных принципах подготовки качественной документации в своем окладе остановился Юрий Чеботарь, заместитель руководителя практики ТЦО EUCON Юридическая группа. Спикер напомнил, в частности, что срок хранения документации составляет семь лет со дня подачи налоговой отчетности. Основанием, для подачи документации является запрос от фискальных органов, и срок ответа составляет до 30 дней.

Более подробно г-н Чеботарь рассказал о признаках качественной документации. Среди них он выделил: необходимость формального соблюдения требований подпункта 39.4.6 Налогового кодекса Украины, описание подходов к выбору методов с учетом приоритетности применения. В части следующего признака – обоснование выбора сопоставимых операций и лиц, эксперт пояснил, что тут необходимо делать акцент на критерии, с которыми осуществлялось сопоставление. Стойкий диапазон цен и рентабельности – следующий признак документации. «В документации необходимо указывать достаточно значений в диапазоне и небольшие разрывы между показателями» - порекомендовал Юрий Чеботарь.

Также он обратил внимание, что налогоплательщикам при подготовке документации следует учитывать нормы статьи 39 НК Украины, которая действовала на день получения запроса от налоговых органов.

Лилия Фещенко, начальник отдела контроля за трансфертным ценообразованием ГФС Украины в г.Киеве, рассказала о порядке проведения налоговыми органами анализа подаваемой налогоплательщиками отчетной документации. Первоначально она ознакомила участников со структурными подразделениями, в функции которых входит контроль за ТЦО.

Непосредственно мониторинг за контролируемыми операциями осуществляется путем использования информационных систем. В частности ИС «Налоговый блок» позволяет в первую очередь увидитесь показатели рентабельности. Еще одна база которой активно пользуются налоговые органы – АИС «ОР».

В свою очередь Лариса Врублевская обратила внимание, что в ходе мониторинга фискальная служба изучает связанность лиц, а также это наличие нетипичных операций.

По мнению Ярослава Романчука, адвоката, управляющего партнера EUCON Юридическая группа, в процессе контроля за ТЦО очень важным аспектом является коммуникация между налоговыми органами и налогоплательщиками. «Если вы уже получили запрос – подавайте максимально обоснованную документацию, в связи с чем может исчезнуть необходимость проведения проверки», – порекомендовал г-н Романчук.

Переходя непосредственно к своему докладу «Имплементация плана BEPS в украинское законодательство» г-н Романчук, обратил внимание, что несмотря не рекомендательный характер документа, он уже существенно влияет на будущее международного бизнеса.

Также более подробно он рассказал о структуре и содержании документа и минимальном стандарте, который обязалась имплементировать Украина.

Среди последствий реализации Плана Ярослав Романчук выделил «конец» эпохи оффшоров. В частности он отметил, что уже те представители бизнеса, которые создавали структуру с целью налоговой оптимизации с использованием оффшоров, уже сегодня имеют целый ряд проблем.

«Вопрос раскрытия конечных бенефициаров на сегодня очень актуален. А с учетом политики Европейского Союза все реестры бенефициарных собственников постепенно станут прозрачными», – обозначил очередной аспект г-н Романчук.

Также эксперт сообщил, что в мировой практике существует активная позиция в поиске выхода из тени, и «белый» бизнес оперативно ищет решение более прозрачного структурирования.