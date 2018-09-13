Сегодня 13 сентября 2018 года, 11:23

ФГВФЛ ищет юристов для представительства интересов в украинских и иностранных судах

Фонд гарантирования вкладов физических лиц разместил на своем сайте объявление о проведении планового квалификационного отбора по направлению «Юридические консультанты» (в том числе «Работа с активами»).

В частности, Фонд ищет юристов для представительства интересов и защиты прав неплатежеспособных банков и ликвидируемых банков в судах Украины.

Выдвигаются следующие требования к участникам. Прежде всего участники должны быть физическими лицами или физлицами-предпринимателями, но со статусом адвоката.

Участник — юридическое лицо должен иметь в своем составе минимум пятерых работников с высшим образованием, из которых как минимум три человека являются адвокатами. Указанные пять человек должны иметь опыт работы в составе участника не менее шести месяцев. Под «опытом работы в составе участника» понимается как пребывание работника в штате участника, так и предоставление услуг по гражданско-правовому договору.

Участник должен иметь валовой доход за 2017 год не менее 1,5 миллиона гривен или за первое полугодие 2018 года не менее 750 тыс. гривен.

Также у него должен быть опыт не менее одного года, предшествующего дате начала приема квалификационных предложений, представления интересов клиентов в судах по спорам по взыскании задолженности, и/или трудовым спорам, и/или делам о банкротстве, и/или уголовным делам. Необходим опыт выигранных дел в судах по соответствующим категориям споров.

Подача предложений продлится до 4 октября с.г.

Более серьезные требования выдвигаются к юридическим консультантам, которые будут заниматься представительством интересов и защитой прав неплатежеспособных банков и ликвидируемых банков в судах иностранной юрисдикции и международных арбитражах.

Участник должен иметь в своем составе не менее пяти работников с высшим образованием, из которых как минимум три человека являются адвокатами и имеют опыт работы в составе участника не менее года. Нужно иметь по меньшей мере одного сотрудника, получившего международное последипломное образование и степень магистра права иностранного высшего учебного заведения (LLM).

Ответственность участника перед третьими лицами за профессиональную деятельность должна быть застрахована на сумму не менее 5 млн гривен.

Участник (работник участника) должен иметь опыт:

- не менее трех лет оказания юридических услуг по представительству интересов юридических лиц и физических лиц в иностранных и международных судебных (арбитражных) органах;

- выигранных или продолжающихся дел в имущественных спорах в иностранных и международных судебных (арбитражных) органах в течение последних трех лет;

- представительства интересов клиентов меньшей мере по трем делам о признании и исполнении иностранного судебного (арбитражного) решения в Украине.

Подача предложений продлится до 9 октября с.г.