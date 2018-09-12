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Завтра в Минрегионе обсудят дальнейшие направления реформы строительной отрасли

12 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

13 сентября 2018 года под председательством вице-премьер-министра Украины — министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко состоится совещание по дальнейшему реформированию сферы градостроительства в Украине.

В мероприятии также примут участие заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе и председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев.

Во время встречи будут обсуждены вопросы ключевых изменений в государственной политике по развитию строительной отрасли в Украине, внедрение европейских стандартов строительства и имплементации новых ГСН, а также законодательные инициативы и новые управленческие инструменты эффективной реализации функций государственного архитектурно-строительного контроля.

Место проведения мероприятия: Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, г.. Киев, ул. Большая Житомирская, 9

Начало в 14.00

Обязательная аккредитация СМИ до 12.00 13 сентября с.г. по телефону: (044) 590 47 92/96 или по электронной почте press@minregion.gov.ua

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