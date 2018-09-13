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Верховный Суд пресек попытку вывести полмиллиарда из «Дельта Банка»

13 сентября 2018 года Источник:UBR

Верховный Суд оставил без изменений решение апелляционной инстанции и вынес окончательный вердикт по делу о попытках группы заемщиков АО «Дельта Банк» признать недействительными 9 кредитных договоров на общую сумму почти 450 млн грн и вывести из-под ипотеки ликвидный залог. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

За 10 месяцев пребывания дела в суде кассационной инстанции рассмотрение откладывалось 10 раз, в том числе в связи с нарушением истцами норм процессуального права.

Напомним: в декабре 2016 года в Печерский райсуд Киева было подано заявление по иску физических лиц — владельцев бизнеса к АО «Дельта Банк» с требованиями признать недействительными кредитные договоры и договоры ипотеки, согласно которым в обеспечение была передана коммерческая недвижимость в центре Киева общей площадью около 2 тыс кв. м.

Это помещения, в которых сейчас находятся офисы и магазины одежды и аксессуаров luxury-сегмента. Объекты располагаются на ул. Крещатик (Пассаж), ул. Владимирской и ул. Городецкого. Еще один из переданных в залог банку объектов — на ул. Сагайдачного — находится на реконструкции.

Кроме того, в залоге банка — земельные участки общей площадью 1,16 тыс. га, которые располагаются в Обуховском районе Киевской области. Участки находятся на фасадной стороне Новообуховской трассы, недалеко от популярных ресторанных комплексов.

Решением Печерского районного суда были удовлетворены частично и признаны недействительными 8 кредитных договоров и 8 ипотечных договоров. 19 октября 2017 года Апелляционным судом Киева удовлетворены апелляционные жалобы уполномоченного лица ФГВФЛ.

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