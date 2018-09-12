Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 сентября 2018 года, 16:35

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Кредиты для бизнеса подорожают на 3-5%

12 сентября 2018 года Источник:Finclub

«В ближайшее время кредиты дешевле точно не будут. Я думаю, рост будет в пределах 3 процентных пунктов», — спрогнозировал заместитель председателя правления ТАСкомбанка Александр Николенко. «Рост ставок будет даже существенно выше», — уверен начальник управления развития регионального МСБ Альфа-Банка Олег Федоренко, пишет FinClub. По словам директора департамента по работе с корпоративными клиентами Пиреус Банка Алексея Анипера, среди возможных рисков — риски валютной турбулентности и риски ликвидности.

Александр Николенко считает, что банки будут пытаться сдержать рост ставок за счет сокращения своих расходов. «Например, за счет автоматизации бизнес-процессов», — пояснил он. «Клиенты, которые все-таки захотят привлечь финансирование, будут прибегать к альтернативным кредитным продуктам, таким как факторинг или лизинг, либо будут привлекать финансирование на сверхкороткие сроки», — считает начальник управления кредитования МСБ Альфа-Банка Татьяна Волошко. Олег Федоренко заметил, что точно такие же тенденции были в 2008 году и во время последующих кризисных периодов.

Исполнительный директор направления корпоративного бизнеса и малого и среднего бизнеса Кредобанка Евгений Заиграев рассказал, что программы сотрудничества с международными финансовыми организациями (Немецко-украинский фонд, Европейский инвестиционный банк и т.д.), а также госпрограммы позволяют снизить стоимость финансирования до 3-4% годовых. Некоторые программы предусматривают также компенсацию до четверти тела кредита. «На самом деле таких программ очень много. Но далеко не все клиенты и даже менеджеры банков знают о них», — сетует Евгений Заиграев. Он считает, что такие программы нужно активно популяризировать как среди клиентов, так и среди самих банков и их сотрудников.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1081) от 11/09/18 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1081)
Конспект

Выходить на поверку

Отрасли практики

Признать годным

Судебная практика

Из другого места

Тема номера:

Отформатировать иск

Архив голосованийVox Populi

Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?

Подал документы

Поддерживаю друга

Провожу отбор

Отслеживаю ход конкурса

Мне не интересен этот процесс

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Tax & Business Talks

Lviv Criminal Law Forum

«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом