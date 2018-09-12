Сегодня 12 сентября 2018 года, 16:35

Кредиты для бизнеса подорожают на 3-5%

«В ближайшее время кредиты дешевле точно не будут. Я думаю, рост будет в пределах 3 процентных пунктов», — спрогнозировал заместитель председателя правления ТАСкомбанка Александр Николенко. «Рост ставок будет даже существенно выше», — уверен начальник управления развития регионального МСБ Альфа-Банка Олег Федоренко, пишет FinClub. По словам директора департамента по работе с корпоративными клиентами Пиреус Банка Алексея Анипера, среди возможных рисков — риски валютной турбулентности и риски ликвидности.

Александр Николенко считает, что банки будут пытаться сдержать рост ставок за счет сокращения своих расходов. «Например, за счет автоматизации бизнес-процессов», — пояснил он. «Клиенты, которые все-таки захотят привлечь финансирование, будут прибегать к альтернативным кредитным продуктам, таким как факторинг или лизинг, либо будут привлекать финансирование на сверхкороткие сроки», — считает начальник управления кредитования МСБ Альфа-Банка Татьяна Волошко. Олег Федоренко заметил, что точно такие же тенденции были в 2008 году и во время последующих кризисных периодов.

Исполнительный директор направления корпоративного бизнеса и малого и среднего бизнеса Кредобанка Евгений Заиграев рассказал, что программы сотрудничества с международными финансовыми организациями (Немецко-украинский фонд, Европейский инвестиционный банк и т.д.), а также госпрограммы позволяют снизить стоимость финансирования до 3-4% годовых. Некоторые программы предусматривают также компенсацию до четверти тела кредита. «На самом деле таких программ очень много. Но далеко не все клиенты и даже менеджеры банков знают о них», — сетует Евгений Заиграев. Он считает, что такие программы нужно активно популяризировать как среди клиентов, так и среди самих банков и их сотрудников.