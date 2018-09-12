Сегодня 12 сентября 2018 года, 14:53

В США возникла первая лоббистская организация криптокомпаний

Как сообщило издание The Washington Post, несколько крупных американских криптокомпаний объявили о создании в Вашингтоне Blockchain Association. Это первая полноценная лоббистская организация в этой сфере, которая будет представлять интересы предпринимателей и инвесторов, работающих с криптовалютами.

Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным издания, в числе первых участников ассоциации: операторы одних из самых популярных криптовалютных бирж — компании Coinbase и Circle, технологический стартап Protocol Labs, инвестиционные компании Digital Currency Group и Polychain Capitak и другие. В числе первоочередных задач ассоциации — исследование положения криптовалют с точки зрения налогового законодательства США и разъяснение руководству страны вопроса о том, как применимы закон о борьбе с отмыванием денег и правила «знай своего клиента» к данной индустрии.

По словам главного юриста и специалиста по рискам Coinbase Майка Лемпреса, Blockchain Association — это «попытка собрать вместе ведущие компании, чтобы политическое руководство страны знало, что с ними общаются компании, поддерживающие целесообразные законы». «Мы не хотим обходить закон, мы пытаемся разработать юридическую и нормативную базу, которая выдержит испытание временем», — добавил эксперт.