Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 сентября 2018 года, 14:53

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Хмельницкой области полицейские за вымогательство задержали чиновника ГИС

12 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

11 сентября с.г. следователи ГУНП в Хмельницкой области совместно с коллегами из управления защиты экономики и сотрудниками УСБУ при процессуальном руководстве прокуратуры области задержали старшего государственного исполнителя одного из отделов ГИС ГТУЮ в Хмельницкой области, который с целью получения неправомерной выгоды требовал у гражданина деньги. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, вымогал у гражданина 15 000 гривен за невынесение постановления о наложении на него штрафа в размере более 38 тысяч гривен. После передачи указанной суммы через посредника государственного служащего задержали сотрудники правоохранительных органов.

Госслужащему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному лицу меры пресечения.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1081) от 11/09/18 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1081)
Конспект

Выходить на поверку

Отрасли практики

Признать годным

Судебная практика

Из другого места

Тема номера:

Отформатировать иск

Архив голосованийVox Populi

Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?

Подал документы

Поддерживаю друга

Провожу отбор

Отслеживаю ход конкурса

Мне не интересен этот процесс

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

Tax & Business Talks

Lviv Criminal Law Forum

«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом