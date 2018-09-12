Сегодня 12 сентября 2018 года, 14:53

В Хмельницкой области полицейские за вымогательство задержали чиновника ГИС

11 сентября с.г. следователи ГУНП в Хмельницкой области совместно с коллегами из управления защиты экономики и сотрудниками УСБУ при процессуальном руководстве прокуратуры области задержали старшего государственного исполнителя одного из отделов ГИС ГТУЮ в Хмельницкой области, который с целью получения неправомерной выгоды требовал у гражданина деньги. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, вымогал у гражданина 15 000 гривен за невынесение постановления о наложении на него штрафа в размере более 38 тысяч гривен. После передачи указанной суммы через посредника государственного служащего задержали сотрудники правоохранительных органов.

Госслужащему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному лицу меры пресечения.