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Сегодня 12 сентября 2018 года, 14:53

Юристов приглашают посетить Cybersecurity Legal Conference

Газета «Юридическая практика» и юридическая фирма Asters поддерживают инициативу Европейского месяца кибербезопасности* и проводят Cybersecurity Legal Conference.

На конференции представители государственных органов вместе с ведущими юристами, комплаенс-офицерами, специалистами по безопасности и в сфере IT определят основные киберугрозы для бизнеса в Украине и мире и предложат варианты минимизации рисков. Кроме того, специалисты по защите данных продемонстрируют уязвимые к взлому места стандартного периметра охраны данных.

Дата: 2 октября 2018 года

Время: 09:00-18:00

Место проведения: БЦ «Леонардо» (г. Киев, ул. Владимирская, 52/17, 2-й этаж).

СРЕДИ СПИКЕРОВ: представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, юристы, специализирующиеся в отраслях права интеллектуальной собственности, IT-права и телекоммуникаций, руководители юридических департаментов, офицеры по безопасности и комплаенс-менеджеры крупных украинских компаний — объектов критической инфраструктуры и представительств международных корпораций в Украине.

В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:

• Год с момента принятия Закона о кибербезопасности: как бизнесу выполнить требования государства и избежать санкций

• Реальный опыт бизнеса: первые шаги приведения системы кибербезопасности компании в соответствие с требованиями Закона

• Перспективы государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности

• Как обезопасить свою компанию: виды современных киберугроз и инструменты минимизации рисков

• Роль юристов и офицеров по безопасности в системе киберзащиты

• Защита персональных данных как составляющая киберзащиты

Кроме того, каждый участник сможет увидеть, как совершается хакерская атака, и принять участие во взломе периметра защиты.

К участию приглашаются собственники, топ-менеджмент, руководители юридических департаментов и офицеры по безопасности крупных украинских и международных компаний. Количество мест ограничено.

Участие в мероприятии платное. Для представителей бизнеса действуют специальные условия.

Рабочий язык — украинский.

Регистрация открыта до 1 октября 2018 года по ссылке cybersecurity2018.ticketforevent.com

Координатор Cybersecurity Legal Conference Ирина Гончар: i.gonchar@pravo.ua, +380 (67) 9246960.

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* — Октябрь оглашен Месяцем кибербезопасности в Европейском Союзе (European Cyber Security Month) и Национальным месяцем распространения знаний о кибербезопасности в США (National Cyber Security Awareness Month).