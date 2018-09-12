Сегодня 12 сентября 2018 года, 14:53

LHS: новеллы проекта Кодекса по процедурам банкротства в части защиты интересов обеспеченных кредиторов проанализировал Андрей Джура

Об особенностях защиты интересов обеспеченных кредиторов при реализации имущества должника слушателям LHS рассказал Андрей Джура, заместитель директора департамента, начальник управления правового обеспечения департамента проблемных активов ПАО «ПУМБ».

Лектор сравнил статус обеспеченного кредитора, предусмотренный редакцией Закона до 19 января 2013 года, со статусом, указанным в действующей редакции Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» (Закон) и в проекте Кодекса. В частности, в предыдущей редакции не содержалось определение обеспеченного кредитора, речь шла только о кредиторе, требования которого обеспечены залогом. Действующий Закон уточняет, что обеспеченные кредиторы — это кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника (имущественного поручителя). Более широкое понятие обеспеченного кредитора предусматривает проект Кодекса: обеспеченные кредиторы — кредиторы, требования которых к должнику обеспечены залогом имущества должника и/или имущественного поручителя, а также кредиторы, требования которых к другим лицам обеспечены залогом имущества должника. Для того чтобы кредитор мог участвовать в процедуре банкротства, ему необходимо заявить требования. В отличие от норм старой редакции Закона сейчас обеспеченные кредиторы обязаны подать заявление относительно денежных требований к должнику в ходе производства по делу о банкротстве только в части требований, которые являются необеспеченными, или при условии отказа от обеспечения. Ранее подача заявлений, содержащих такие требования, была правом, а не обязанностью.

Что касается функций распорядителя имуществом, то, согласно Закону, он обязан внести в реестр требования кредиторов, обеспеченные залогом имущества должника, по их заявлениям. В свою очередь проект Кодекса обязывает распорядителя имущества лишь уведомлять хозяйственный суд о требованиях кредиторов, которые обеспечены залогом имущества должника.

Лектор рассказал слушателям и о позитивной практике Верховного Суда.

Так, по поводу исковой давности Верховный Суд заявил, что Закон не предусматривает такого основания для прекращения залога, как истечение исковой давности. Следовательно, по общему правилу ХК Украины по истечении исковой давности, даже при наличии решения суда об отказе в иске на основании пропуска исковой давности, обязательства не прекращаются (постановление ВС от 15 августа 2018 года №907/619/15).

Позиция Верховного Суда относительно размера требований обеспеченного кредитора сводится к следующему: оценка предмета обеспечения (имущества) на момент заключения договора поручительства (ипотеки) не влияет на определение размера обеспечительного обязательства. Объем удовлетворения таких требований напрямую зависит от фактической стоимости предмета имущественного поручительства, которая может быть установлена только при его реализации в ликвидационной процедуре в соответствии с требованиями Закона.

Также Верховный Суд в постановлении Большой Палаты от 15 мая 2018 года №902/492/17 определил, что обеспеченными обязательствами являются все требования кредитора, которые существуют по основному обязательству (договору), являются действительными на момент признания требований и могут быть удовлетворены за счет имущества банкрота, выступающего предметом обеспечения в соответствии с условиями обеспечительного договора и действующего законодательства. Лектор считает, что такая позиция несколько ограничивает права кредиторов в делах о банкротстве, поскольку лишает права голоса на комитете кредиторов и собраниях кредиторов, а значит, и возможности влиять на важные процедурные решения (назначение ликвидатора, утверждение его отчетов, определение лотов при выставлении имущества на торги и др.).

Говоря о преимуществах и недостатках статуса обеспеченного кредитора, лектор назвал следующие ограничения для обеспеченных кредиторов. Так, согласно Закону, хозяйственный суд отказывает в принятии заявления об открытии производства, если требования кредитора полностью обеспечены залогом имущества должника (часть 1 статьи 14). Также суд отказывает в открытии производства (производств) по делу о банкротстве, если требования кредитора полностью обеспечены имуществом должника. Преимуществом статуса обеспеченного кредитора является то, что процедура санации должника до открытия производства (производств) по делу о банкротстве может быть введена только при наличии плана санации, согласованного в письменной форме всеми обеспеченными кредиторами. Также требуется согласие всех обеспеченных кредиторов на утверждение мирового соглашения и плана санации в процедуре банкротства.

Что касается других спорных вопросов, возникающих в процедуре банкротства и связанных со статусом обеспеченного кредитора, то лектор выразил надежду на их скорейшее разрешение вследствие принятия Кодекса по процедурам банкротства, в том числе с учетом предложений банковского сообщества.