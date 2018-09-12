Сегодня 12 сентября 2018 года, 13:10

Совет судей Украины рассмотрит обращение судей ВСУ о проведении съезда судей

Повестка дня выездного заседания включает 13 вопросов

17 сентября 2018 года в Одессе состоится очередное выездное заседание Совета судей Украины. Заседание будет проходить в помещении Одесского апелляционного хозяйственного суда (г.Одесса, пр. Шевченко, 29) и начнется в 10.00. Об этом сообщается на сайте Совета судей Украины.

Повестка дня будет состоять из 13 вопросов. В частности, члены Совета судей рассмотрят следующие вопросы:

1) о поощрении. Докладчик: член Совета судей Украины Людмила Демич;

2) обращение в Высший совет правосудия о внесении изменений в статью 56 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» в части поощрения судей и пункт 23 раздела XII заключительных и переходных положений Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Докладчик: заместитель председателя Совета судей Украины Вадим Бутенко;

3) о выполнении собранием судей всех судов Украины решения Совета судей Украины от 13 августа 2018 года №45 «О принятии неотложных мер для обеспечения соблюдения участниками судебных процессов конституционного принципа равенства перед судом и законом». Докладчик: член Совета судей Украины Андрей Жук;

4) отчет начальника территориального управления Государственной судебной администрации Украины в городе Киеве Александра Симановского;

5) об исполнении решения XV очередного съезда судей Украины о состоянии правосудия в условиях судебной реформы в 2017 году, исполнении решений Совета судей Украины в части Положения о помощниках судей и по вопросам организации работы следственных судов в нерабочее и сверхурочное время. Докладчик: председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк;

6) об утверждении технического описания мантии судей местных и апелляционных судов, а также мантий судей всех инстанций. Докладчик: секретарь Совета судей Украины Елена Журавская;

7) о применении системы оценки работы суда (СОРС) с целью получения информации о текущей ситуации работы судов и определения потребностей органов системы правосудия. Докладчик: член Совета судей Украины Андрей Жук;

8) об организации мероприятий по правовой защите судей. Докладчик: член Совета судей Украины Андрей Жук;

9) о восстановлении деятельности Государственного предприятия «Санаторно-курортный лечебный центр «Шкло». Докладчик: член Совета судей Украины Валерия Черная;

10) об утверждении результатов проверки Октябрьского районного суда города Днепропетровска. Докладчик: член Совета судей Украины Дмитрий Мовчан;

11) о создании рабочей группы по вопросам подготовки стандартов организации работы суда. Докладчик: член Совета судей Украины Владимир Кравчук;

12) об обращении собрания судей Верховного Суда Украины о созыве внеочередного съезда судей Украины. Докладчик: председатель Совета судей Украины Олег Ткачук;

13) разное.