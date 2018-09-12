Сегодня 12 сентября 2018 года, 13:10

Слушатели LHS узнали о роли арбитражного управляющего и полномочиях кредиторов в открытых торгах

О роли арбитражного управляющего и полномочиях кредиторов в открытых торгах слушателям Lеgal High School рассказала Диана Козловская, управляющий партнер ЮК Elitе Consult Group, арбитражный управляющий. В рамках своей лекции она также акцентировала внимание на вопросе ограничения оснований для обжалования результатов торгов с целью уменьшения злоупотреблений процессуальными правами участников и сторон в процедуре банкротства.

Положения Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника и признании его банкротом» (Закон) исчерпывающим образом отображают роль арбитражного управляющего и полномочия кредиторов как главных «ведущих» процедур организации и проведения аукциона, подчеркнула лектор. Среди прочего она обратила внимание на нюансы законодательного регулирования двух механизмов: продажи в процедуре санации имущества должника как целостного имущественного комплекса и продажи в процедуре санации части имущества должника (регулируются положениями статей 33 и 35 Закона). Как отмечалось, положения указанных норм содержат несколько отсылочных предписаний. В частности, регламентировано, что начальная цена имущества должника как целостного имущественного комплекса, выставляемого на аукцион, а также начальная стоимость имущества должника, выставляемого на открытые торги, определяется в соответствии с Законом Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» и другими нормативно-правовыми актами. В процедуре ликвидации ликвидатору предоставлено право самостоятельно оценить стоимость имущества, которая при продаже на аукционе будет определена как начальная стоимость.

Лектор подчеркнула: продажа имущества должника в производстве по делу о банкротстве осуществляется в порядке, установленном Законом, путем проведения торгов в форме аукциона, за исключением имущества, продажа которого осуществляется путем проведения закрытых торгов. При этом порядок организации проведения аукционов в производстве по делам о банкротстве и требования к их организаторам относительно имущества государственных предприятий и предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 50%, устанавливаются органом, уполномоченным управлять государственным имуществом. Диана Козловская пояснила: в положениях части 3 статьи 49 Закона содержится ссылка на специальный порядок, который устанавливает процедуру определения и согласования Министерством обороны Украины кандидатуры организатора соответствующего аукциона и требований к нему для продажи имущества предприятий, находящихся в сфере управления оборонного ведомства. При этом у Министерства энергетики и угольной промышленности и Министерства экономического развития и торговли имеются свои порядки, устанавливающие особенности организации проведения аукционов в производстве по делам о банкротстве и требования к их организаторам относительно имущества профильных предприятий.

По словам спикера, Закон предоставляет право заказчику аукциона выступать одновременно и в качестве его организатора. «В своей практике я встречала только два подобных случая», — отмечает Диана Козловская, добавляя, что другие положения Закона (в первую очередь нормы, устанавливающие определенные ограничения для заинтересованных лиц) в будущем могут свести на нет все усилия, которые приложил арбитражный управляющий к проведению ликвидационной процедуры, и повлечь за собой отмену результатов торгов, организованных и проведенных им.

Отдельный блок лекции был посвящен обзору актуальной и интересной судебной практики относительно обжалования результатов аукционов. В качестве одного из самых знаковых решений спикер привела постановление Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда от 5 июля 2017 года по делу №904/8204/14. В этом споре правовую позицию относительно необходимости признания результатов открытых торгов недействительными жалобщик обосновал 17 (!) разными основаниями, в том числе и недопуском представителя СМИ к месту проведения аукциона. Впрочем, суд апелляционной инстанции такие доводы не убедили (апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения), равно как и кассационную инстанцию: 3 октября 2017 года Высший хозяйственный суд Украины оставил соответствующее постановление Хозяйственного суда Днепропетровской области без изменений.