Сегодня 12 сентября 2018 года, 13:10

Генпрокурор может возглавить один из списков на парламентских выборах

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о своих политических планах на будущее. Он не намерен оставаться в кресле Генпрокурора и при любом исходе грядущих президентских выборов намерен вернуться в большую политику, а также планирует участвовать в парламентских выборах.

Об этом руководитель ГПУ рассказал в интервью порталу Сensor.net.ua.

Так, на вопрос о том, что он будет делать после того, как перестанет быть прокурором, Луценко ответил: «Я считаю, что мой политический опыт и возможность сказать «нет» (а если надо, то и гораздо грубее) по всем восьми телефонам, нужен здесь до окончания президентских выборов. А после этого при любом результате я намерен подготовиться и перейти в украинскую политику. Хочу подчеркнуть — при любом исходе выборов».

Он также подтвердил информацию о соответствующих переговорах с Кличко.

Напомним: ранее депутат от БПП Валерий Карпунцов (представитель группы партии «Удар» Виталия Кличко) допустил возможность баллотирования мэра Киева на пост Президента Украины. Кроме того, по словам Карпунцова, Генпрокурор Луценко может стать первым номером в списке «Ударе» на выборах в парламент.