В России заявляют, что нашли подозреваемых в отравлении Скрипалей

Президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу отравления нервным агентом «Новичок» в британском Солсбери находятся в РФ.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам президента, российская власть знает об этих людях, но ничего криминального сказать о них не может.
«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли, — сообщил Путин. — Ничего особенного и криминального нет, уверяю вас».
Британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это Александр Петров и Руслан Боширов.
Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что россияне являются офицерами ГРУ — военной разведки РФ. Великобритания получила европейский ордер на арест россиян.
В МИД России сказали, что названные имена им неизвестны, и заявили об «информационных манипуляциях» со стороны Великобритании.
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