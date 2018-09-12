Правительство утвердит порядок аудита инвестиционных проектов

Кабинет министров Украины сегодня, 12 сентября, может одобрить законопроект о принципах деятельности органов государственного финансового контр9оля. Соответствующая повестка дня опубликована на портале КМУ.
Кроме того, правительство сегодня планирует утвердить порядок аудита инвестиционных проектов и использования грантов Европейского союза Госаудитом и его территориальными органами. Также Кабмин намерен утвердить порядок конкурсного отбора научных, научно-технических работ, планируемых к выполнению за счет средств госбюджета.
На сегодня запланировано утверждение критериев оценки степени риска от хозяйственной деятельности в сфере землеустройства, а также периодичности планового контроля Госслужбой по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Кроме того, члены правительства рассмотрят реорганизацию территориальных органов Государственной миграционной службы.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин планирует удержать инфляцию ниже 10% в следующем году.
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