Сегодня 12 сентября 2018 года, 13:10

Правительство утвердит порядок аудита инвестиционных проектов

Кабинет министров Украины сегодня, 12 сентября, может одобрить законопроект о принципах деятельности органов государственного финансового контр9оля. Соответствующая повестка дня опубликована на портале КМУ.

Кроме того, правительство сегодня планирует утвердить порядок аудита инвестиционных проектов и использования грантов Европейского союза Госаудитом и его территориальными органами. Также Кабмин намерен утвердить порядок конкурсного отбора научных, научно-технических работ, планируемых к выполнению за счет средств госбюджета.

На сегодня запланировано утверждение критериев оценки степени риска от хозяйственной деятельности в сфере землеустройства, а также периодичности планового контроля Госслужбой по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Кроме того, члены правительства рассмотрят реорганизацию территориальных органов Государственной миграционной службы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин планирует удержать инфляцию ниже 10% в следующем году.