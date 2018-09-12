Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 сентября 2018 года, 13:10

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Правительство утвердит порядок аудита инвестиционных проектов

12 сентября 2018 года Источник:РБК-Украина

Кабинет министров Украины сегодня, 12 сентября, может одобрить законопроект о принципах деятельности органов государственного финансового контр9оля. Соответствующая повестка дня опубликована на портале КМУ.

Кроме того, правительство сегодня планирует утвердить порядок аудита инвестиционных проектов и использования грантов Европейского союза Госаудитом и его территориальными органами. Также Кабмин намерен утвердить порядок конкурсного отбора научных, научно-технических работ, планируемых к выполнению за счет средств госбюджета.

На сегодня запланировано утверждение критериев оценки степени риска от хозяйственной деятельности в сфере землеустройства, а также периодичности планового контроля Госслужбой по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Кроме того, члены правительства рассмотрят реорганизацию территориальных органов Государственной миграционной службы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин планирует удержать инфляцию ниже 10% в следующем году.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1081) от 11/09/18 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1081)
Конспект

Выходить на поверку

Отрасли практики

Признать годным

Судебная практика

Из другого места

Тема номера:

Отформатировать иск

Архив голосованийVox Populi

Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?

Подал документы

Поддерживаю друга

Провожу отбор

Отслеживаю ход конкурса

Мне не интересен этот процесс

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Tax & Business Talks

Lviv Criminal Law Forum

«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом