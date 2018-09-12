Сегодня 12 сентября 2018 года, 11:27

Долги «Киевэнерго»: в КГГА назвали оптимальный способ разрешения спора

Киевский городской совет принял решение о принятии КП «Киевтеплоэнерго» долгов компании «Киевэнерго» за газ перед НАК «Нафтогаз Украины» при условии, если «Киевэнерго» передаст КП источники для компенсации долга.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

За соответствующее решение проголосовали 76 депутатов.

«Этот шаг даст возможность вернуть горячую воду киевлянам, а коммунальным службам — выполнить работы, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. Сегодня мы говорим об ответственности за долг, источниках для компенсации, а также о списании всех штрафов», — пояснил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, КП «Киевтеплоэнерго» сможет погасить долг частично за счет субвенции от государства (обязательства государства перед «Киевэнерго» по разнице в тарифах), а основную сумму — за счет передачи коммунальному предприятию кредиторской задолженности (долгов потребителей перед «Киевэнерго»).

«Мы можем выйти на финальный этап урегулирования вопроса с НАК «Нафтогаз», получив компенсатор в виде дебиторской задолженности, сокращение суммы почти вдвое и отсутствие штрафных санкций. Это наиболее оптимальный из всех возможных вариантов», — отметил г-н Пантелеев.

Согласно проекту решения, обязательства «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» не подлежат принятию «Киевтеплоэнерго», если «Киевэнерго» не передаст источники погашения задолженностей.

Кроме того, КП «Киевтеплоэнерго» не является правопреемником штрафов, начисленных на долги «Киевэнерго».

Депутаты Киевсовета также решили попросить Верховную Раду обратиться в Конституционный Суд, чтобы тот предоставил официальное разъяснение статьи 22 Закона «О теплоснабжении» (относительно условий изменения права собственности и особенностей правопреемства обязательств в сфере теплоснабжения).