Сегодня 12 сентября 2018 года, 11:28

Денис Лысенко и команда проекта «Суд на ладони» проанализировали тенденции IT-решений для юристов

«Инновации обеспечивают добавленную стоимость и дополнительные преимущества для клиентов на очень конкурентном рынке. Именно поэтому мы находимся в постоянном поиске эффективных инструментов для клиентов, которые также способствуют развитию рынка юридических услуг», — говорит управляющий партнер ЮФ Aequo Денисом Лысенко. Фирма второй год проводит конкурс Aequo Legal Tech Challenge, нацеленный на поощрение инициатив, продуктов и решений, инноваций в юридическом бизнесе. Победитель получит приз в размере 15 000 долларов США, доступ к ведущим профессионалам в сфере юриспруденции и IT, возможности привлечь инвестиции на развитие проекта.

«В прошлом году на Aequo Legal Tech Challenge было подано 120 заявок — как от украинских команд, так и от зарубежных. В числе десяти финалистов были представители Австрии, Румынии, и нам очень приятно, что на этом фоне украинские команды, украинские идеи продемонстрировали высокий уровень, и не только в технологической части, но и в концептуальной». По словам г-на Лысенко, в конкурсных заявках предложен достаточно широкий перечень тем, которые могут быть интересны юридическому рынку. «Мы видели предложения относительно конкретных продуктов, которые могут использоваться в юридическом бизнесе и которые очень четко соотносятся с отдельными практиками. Например, были продукты, сфокусированные на сфере недвижимости, продукты, ориентированные на работу отдельных категорий юристов, в частности нотариусов. Были продукты с более широкой сферой применения — несколько заявок касались анализа и аналитики судебной практики. Подавались и идеи, которые потенциально могут использоваться за пределами украинского правового поля. Это, в частности, предложения относительно автоматизации процессов due diligence.

Уверен, что также есть большой потенциал у идей, направленных в помощь инхаус-юристам, и, возможно, нынешний конкурс еще ярче покажет и эту сторону Legal Tech.

С открытием судебного реестра и получением доступа к big data особую актуальность приобретает аналитика судебной практики. И не случайно, что команда, которая победила в нашем конкурсе, — «Суд на ладони» — также была признана некоторыми другими авторитетными организациями в качестве лидера в данном сегменте», — прокомментировал Денис Лысенко.

О реальных потребностях юристов в IT-решениях, стратегии и тактике участия и победы в конкурсе инноваций читайте в совместном интервью Дениса Лысенко и команды проекта «Суд на ладони» по ссылке.