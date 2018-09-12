СМИ: за лето суды конфисковали у коррупционеров лишь 4,5 тысячи гривен

В течение июня—августа 2018 года по решению суда у коррупционеров конфисковали 4432 гривны. Об этом сообщает проект «Марлин», ссылаясь на письма Государственной казначейской службы, пишет «УП».
Согласно финансовым документам, на конец августа с.г. в бюджет поступило 65 700 гривен, конфискованных «за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений».
К концу мая эта сумма составляла 61,3 тысячи.
Всего к концу года правительство рассчитывает вернуть в бюджет 4,7 миллиарда гривен, конфискованных судами именно у коррупционеров.
Вместе с тем за другие преступления, не связанные с коррупцией, за лето конфисковали более 31 миллиона гривен.
В частности, от реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 2,1 миллиона гривен, от реализации конфискованного имущества по материалам всех правоохранительных органов — 552 000 гривен.
Национальной и иностранной валюты по материалам таможенных органов конфисковали почти на 20,4 миллиона гривен, а по материалам правоохранительных органов — 8,4 миллиона гривен.
Всего в течение января—августа этого года за некоррупционные преступления в бюджет уже вернули 58,8 млн гривен.
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