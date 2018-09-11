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Ю.Моисеев: «Затягивание процедуры банкротства ведет к обесцениванию актива и удорожанию процедуры»

11 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

С лекцией на тему «Подготовка к продаже имущества в процедуре банкротства» в рамках Legal High School выступил Юрий Моисеев, директор департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины.

Спикер обратил внимание на разнообразие судебной практики в отдельных вопросах. Так, раньше существовала позиция, что суд должен своим определением утвердить торговую организацию. Сейчас такой практики нет.

Но в то же время есть позитивный момент — формирование единой судебной практики Кассационным хозяйственным судом в части реализации имущества в процедурах банкротства целостным имущественным комплексом, а также отдельными лотами.

«Затягивание процедуры банкротства ведет к обесцениванию актива и удорожанию процедуры», — подчеркнул лектор. Он напомнил, что кредитор также может оспаривать любые судебные решения. Но пользоваться этим правом нужно на опережение, а не тогда, когда что-то уже произошло, советует Юрий Моисеев.

При этом он призвал представителей кредитора разумно подходить к защите своих интересов в деле о банкротстве.

Также бывают случаи, когда кредиторы злоупотребляют своими правами и добиваются ареста имущества в уголовно-процессуальном порядке. Если наложен арест на имущество, которое готовится к продаже, то имущество желательно снять с лота во избежание негативных последствий. Например, результаты аукциона могут быть признаны недействительными.

Проект Кодекса Украины по процедурам банкротства способен ускорить процесс банкротства. Его плюс в том, что предусмотрен отдельный раздел, посвященный банкротству физических лиц.

Юрий Моисеев ответил на ряд интересующих слушателей вопросов, в том числе касающихся проблем при предъявлении требований относительно зарплаты к работодателю-банкроту. Трудностей в этой сфере, по словам выступающего, масса. Нюанс в том, что если нет судебного решения и надлежащей бухгалтерской документации, то такие требования не могут быть признаны. Желательно предъявлять подобные требования еще на стадии распоряжения имуществом. Проблема состоит в следующем: при отсутствии средств долг можно будет выплатить только после реализации имущества. Людям иногда приходится ожидать долго: процедура может длиться годами. К примеру, известны кейсы, длящиеся еще с 1998 года.

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