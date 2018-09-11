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Сегодня 11 сентября 2018 года, 18:22

Названо место и время проведения экзамена в IP-суд

Как сообщается на портале «Судебная власть Украины», 10 сентября 2018 года назначено проведение 3 октября 2018 года экзамена в ходе квалификационного оценивания в пределах объявленного Высшей квалификационной комиссией судей Украины конкурса на занятие 21 вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Кроме того, Комиссией определена следующая очередность и продолжительность стадий проведения экзамена:

I стадия — составление анонимного письменного тестирования (продолжительность 150 минут);

II стадия — выполнение практического задания (продолжительность 330 минут).

Судьи должны будут выполнить одно практическое задание без использования компьютерной техники.

Экзамен будет проведен в помещении выставочного центра «КиевЭкспоПлаза» по адресу: г.Киев, ул.Салютная, 2-Б.

Регистрация на экзамен открывается с 8.30. Начало сдачи экзамена — 9.30.

С основами тестовых вопросов можно ознакомиться в разделе «Конкурс в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, объявленный 30.09.17» раздела «Конкурс на занятие вакантных должностей судей» официального сайта ВККС.