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Стало известно, какие новации несет утверждение Киевсоветом бюджетного регламента

11 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

10 сентября с.г. на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам регламента и депутатской этики депутаты повторно согласовали утверждение проекта бюджетного регламента. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Цель бюджетного регламента — определить порядок составления, рассмотрения, утверждения, исполнения и отчетности о бюджете города Киева и программу социально-экономического развития города. Кроме того, предложенный документ предусматривает определение основных направлений бюджетной политики столицы. В частности, исполнительный орган Киевсовета (КГГА) ежегодно до 15 мая будет формировать основные направления бюджетной политики Киева на следующий бюджетный период. Для утверждения соответствующего документа депутатам предоставляется два месяца.

«Мы совершенствуем бюджетный процесс столицы. Делаем его более открытым и прозрачным. Утверждение бюджетного регламента должно стать дополнительным механизмом вовлечения в этот процесс всех заинтересованных сторон. Наличие данного документа должно четко нормировать бюджетный процесс и позволит заранее готовить, рассматривать и утверждать главный финансовый документ столицы», — указал председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.

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