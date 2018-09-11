Сегодня 11 сентября 2018 года, 18:22

НАПК утвердило рекордное количество выводов по выявлению признаков уголовных преступлений

Национальное агентство по предотвращению коррупции на последнем заседании приняло решение о направлении в правоохранительные органы 13 обоснованных выводов в отношении девяти должностных лиц по выявлению признаков уголовных преступлений, связанных с коррупцией. Такое количество подготовленных и утвержденных на одном заседании обоснованных выводов является самым большим. За весь 2017 год обоснованных выводов было утверждено лишь девять, уточняют на сайте НАПК.

В частности, говорится о несоблюдении требований законодательства Людмилой Денисовой, занимавшей должность народного депутата Украины. В декларации за 2015 год она не задекларировала доход в размере 23,84 млн гривен, полученный от финансовой компании, и недостоверно указала размер своих взносов в уставные капиталы четырех обществ — он отличается от достоверного на сумму 5 454 248 гривен. Недостоверное отображение сведений зафиксировано также в декларациях за 2016 и 2017 годы.

Кроме того, депутат Киевского городского совета Максим Конобас указал в декларации за 2016 год, что ему не известна стоимость приобретенной им в 2007 году по договору инвестирования квартиры площадью 124, 6 кв. м в Киеве. В рамках проверки было установлено, что депутат владеет информацией о стоимости соответствующей квартиры на дату приобретения им права собственности. Кроме того, г-н Конобас задекларировал доход в сумме 1,2 млн грн от отчуждения своих корпоративных прав в двух обществах. Однако предоставленные депутатом документы и полученная НАПК информация из государственных реестров не подтверждают, что отчуждение произошло именно путем продажи и за сумму, указанную в декларации, что свидетельствует о признаках незаконного обогащения.

Соответствующие обоснованные выводы направлены Национальным агентством в НАБУ.

Сообщается также, что замначальника отдела учета платежей Управления финансирования, бухгалтерского учета и отчетности ГФС в г.Киеве Юлия Зинченко в декларациях за 2016 и 2017 годы не указала приобретенную в 2008 году квартиру стоимостью 476 447 гривен.

Помимо этого были констатированы нарушения в декларациях, поданных харьковскими полицейскими и директором ЛГКП «Львовтеплоэнерго».