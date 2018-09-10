Сегодня 11 сентября 2018 года, 16:40

«Надавати бездоганно послуги сьогодні вже замало» — адвокат Ігор Опадчий

Игорь Опадчий

Ми живемо у часи швидких змін, які відбуваються, у тому числі, і в юридичній практиці. Якщо ще десять років тому здавалося, що можна прогнозувати бізнес на роки, то сьогодні будь-які передбачення містять застереження щодо динаміки змін та впливу новітніх технологій на життя людини. Разом із тим усе ж таки хочеться знати, що очікує на юридичний бізнес у майбутньому і як підготуватися до змін.

Розбиратися із впливом масової глобалізації та діджиталізації на юридичний світ ми запросили Ігоря Опадчого, кандидата юридичних наук, адвоката, автора наукових монографій та статей, депутата Київської міської ради, партнера юридичної компанії JN Legal.

— Наразі ми всі є свідками технологічної революції у сфері економіки, чи відбуваються подібні процеси у сфері юриспруденції. У чому їх суть?

— Треба виокремити процеси, пов’язані з діджиталізацією бізнесу та з новим значенням інтернету. Не всі помітили цю трансформацію глобальної мережі, але сьогодні інтернет перестав бути лише засобом передачі інформації. Він став засобом передачі цінностей.

Якщо раніше ми зверталися до інтернету у пошуках новин чи іншої інформації, частіше з розважальною метою, то тепер інтернет стає невід’ємною частиною господарських відносин, новим способом передачі грошових та матеріальних активів. При цьому інтернет надав змогу людям отримувати товари та послуги, які раніше були їм недоступні.

Усі ці процеси не можуть бути проігноровані юриспруденцією.

Також ми розуміємо, що роботизація та автоматизація в подальшому знищать більшість відомих нам професій або докорінно змінять їх суть — це новий, масштабний виклик нашого часу, і ми маємо бути до нього готові.

— Чи є у цьому загрози професії юриста?

— Є чимало аналітиків та експертів, які вважають, що незабаром юридичні програми та штучний інтелект значно зменшать потребу в юристах. Так, бралась до уваги якість складання документів програмами і здатність комп’ютерів прогнозувати майбутні рішення суду у справах, а також якість послуг, наданих різними юридичними ботами.

З іншого боку, поширеною є й інша думка, що автоматизація рутинних, механічних юридичних процесів зменшить вартість юридичних послуг для клієнтів і таким чином значно збільшить коло людей, які користуватимуться юридичними послугами.

Але я впевнений, що, незважаючи на ряд суттєвих змін, які вірогідно відбудуться в професії, юриспруденція не зникне, а професійні адвокати у найближчому майбутньому будуть достатньо затребувані.

— Які це можуть бути зміни і яких галузей права вони торкнуться?

— Найменше зміни будуть відчутні у царини кримінального права. Автоматизація торкнеться роботи цих адвокатів в останню чергу, оскільки кожна кримінальна справа потребує індивідуального підходу. Кримінальний процес передбачає значну варіативність, до нього значно рідше, ніж в інших галузях, можна застосувати шаблонний підхід.

Давайте скажемо прямо, що адвокат у кримінальному процесі не тільки виконує юридичну роботу, але й надає клієнту психологічну допомогу.

Разом із тим у роботі адвокатів, які працюють у сфері цивільного та особливо господарського права, очікуються суттєвіші зміни. Це, перш за все, пов’язано з тим, що складання контрактів та угод дедалі більше перетворюється на «механічну роботу», яку вже сьогодні деякі програми виконують ліпше, ніж звичайні юристи.

З розвитком децентралізації та поширенням електронних платежів, які будуть лише пришвидшуватися, у господарській діяльності все частіше використовуються смарт-контракти — програма, яка автоматизує весь процес реалізації господарської угоди, фіксує всю процедуру укладення та реалізації контракту від його підписання до перерахунку коштів та отримання товару чи послуги.

Більше того, деякі мої колеги вже працюють над створенням «смарт-суду», який надасть можливість вирішувати спори між компаніями щодо господарських питань. По суті «смарт-суд» — це програма, яка здатна самостійно оцінити аргументи сторін та винести вердикт у спорі.

— Чи є юридичні механізми імплементації ідеї «смарт-суду» у правову систему?

— На мою думку, виходом може бути використання інституту третейських судів. У третейському судочинстві сторони можуть передавати право вирішити спір медіатору, третій особі, якій вони довіряють. При цьому жорстких вимог щодо процедури винесення рішень у третейському судочинстві немає. Таким чином, ніщо не заважає використовувати розвинуте програмне забезпечення для аналізу матеріалів справи та винесення рішення. Сьогодні це може звучати дещо фантастично, але багато речей, які нам здавалися неможливими ще недавно, — зараз буденність.

— Як сьогодні ваша компанія відповідає на такі зміни?

— Ми досягли значних успіхів у всіх класичних сферах юриспруденції, разом із тим сьогодні ми розвиваємо нові юридичні практики, пов’язані з ІТ-правом. Більше того, зараз у нашому штаті працюють ІТ-спеціалісти, що було досить незвичним для юридичної компанії раніше. Так, ми налагоджуємо більш тісну взаємодію щодо найсучасніших практик та кейсів і можемо швидко реалізувати найскладніші проекти.

Важливою перевагою юридичної компанії є креативність та можливість мислити незвично, і в майбутньому однією з найголовніших особливостей юриста буде саме креативне мислення та вміння створювати і пропонувати клієнту нові, більш досконалі, більш відповідні юридичні продукти.

— Що ви розумієте під креативним підходом?

— Деякі відносини, які виникають у сучасній економіці, не мають ані регулюючої нормативно-правової бази, ані розроблених та усталених документів. У таких ситуаціях юристи якраз і мають проявляти креативність. Наприклад, недавно перед нами постало завдання юридичного закріплення ведення електронного реєстру членства в організації за допомогою технології блокчейн. Для цього ми розробили договір е-реєстру, апостильований англійським нотаріусом.

Таким чином, ми юридично оформили першу в світі NGO (громадську організацію), з реєстрацією членства на блокчейні.

Ще більше таких креативних підходів вимагають сучасні фінансові технології. Нашим юристам завжди вдається знайти вихід із найскладніших та найбільш заплутаних юридичних ситуацій.

— Наскільки швидко українське законодавство адаптується до сучасних вимог, у тому числі до розвитку фінансових технологій?

— Можна констатувати, що Україна в цьому питанні не пасе задніх. Приємно, що Україна пішла не шляхом заборон, а шляхом м’якого регулювання, хоча деякі судові рішення вказують на те, що суди ще не до кінця сформували свою позицію з багатьох питань, а судді не розуміють суті процесів, що відбуваються.

При цьому Національний банк України ще у 2016 році запропонував імплементувати технічні рішення на основі технології блокчейн для електронних грошових переказів.

Таким чином, можемо зробити висновок, що Україна рухається в правильному напрямку, але ще чимало необхідно зробити для повного врегулювання цього питання та створення сприятливих умов для інвесторів.

— Чи зміниться спеціалізація вашої компанії після всіх змін?

— Звісно, одним із приводів зміни нашої концепції стала необхідність реформації, щоб і надалі відповідати сучасним викликам, що було б неможливим без впровадження практик ІТ-права, захисту інтелектуальної власності, захисту інформації, фінтеху. Ми надаємо послуги в усіх класичних галузях юриспруденції, при цьому наші клієнти, а це як великі компанії, так і стартапи, знають, що можуть звернутися до нас з приводу будь-яких найактуальніших питань і отримати швидку та кваліфіковану допомогу.

— Ви маєте неабиякий досвід захисту клієнтів у судах. На вашу думку, українські суди готові до розгляду спорів щодо нематеріальних об’єктів власності, адже законодавство України має великі прогалини у цій царині?

— Перед судами такі питання поставатимуть усе частіше, тож розвиток практики залежатиме як від професійності корпусу суддів, так і від законотворців. Зокрема, того, наскільки оперативно вони реагуватимуть на зміни, які де-факто відбуваються у сучасному світі.

Сьогодні в судовій практиці співіснує велика кількість рішень, в яких судді тверезо та розумно підходять до вирішення складних питань у цій сфері, та рішень, в яких такі обставини досліджені не повністю, при постановленні яких використовувався дещо формальний підхід.

Вважаю, що багато залежатиме від нового складу Верховного Суду, який має забезпечити сталу практику та роботу судів нижчих інстанцій.

— Яким чином нові технології можуть бути застосовані в адвокатурі?

— Ми відстоюємо думку, що адвокатура має бути рушійною силою та прикладом впровадження прозорості і відкритості, тому використання найсучасніших технологій стане тут у нагоді. Ми вважаємо реформування адвокатури однією з найбільш нагальних необхідностей і цьому може сприяти переведення всієї адвокатури України на відкриті реєстри з використанням технології блокчейн та впровадження електронної форми виборів до органів адвокатського самоврядування. Це дасть змогу уникнути колізій та маніпуляцій у роботі цих органів, зробить їх ближчими та зрозумілішими для всієї адвокатської спільноти.

— Ви вже 15 років у юридичному бізнесі, ваша компанія входить до числа провідних юридичних фірм України, скажіть, чому ви вирішили провести ребрендинг?

— Треба зазначити, що це не просто ребрендинг, це зміна філософії компанії. Ми вирішили запропонувати інший підхід до організації юридичної компанії як такої, змінили погляд на надання юридичних послуг. Ми вважаємо, що надання ідеальних послуг сьогодні замало.

Сучасні технології ставлять перед компаніями нові виклики, і ми повинні влучно та вчасно на них відповідати.

Наша ідея полягає в тому, щоб зробити не просто юридичну компанію, а дещо масштабніше, а саме — асоціацію компаній, яка б надавала клієнтам послуги в усіх необхідних їм сферах — маркетингу, ІТ, юриспруденції — і серед яких JN Legal відповідала б за юридичну сферу.

— Які знання та навички доречно здобувати в юридичних вишах сьогодні, щоб бути затребуваним юристом через десять-двадцять років?

— Робота юриста, пов’язана з більш консервативним підходом та знанням норм, з часом відходитиме у минуле, про це прямо свідчить стрімкий розвиток новітніх технологій аналізу стандартних юридичних ситуацій і технологій, які автоматизують створення необхідних документів для таких ситуацій.

Таким чином, юристи майбутнього матимуть попит лише у тому разі, якщо вони зможуть показати творчий, креативний підхід до вирішення нестандартних та складних юридичних ситуацій. І навчання юридичній науці також має змінитися в бік розвитку творчого підходу, більше того, цей вектор простежується не лише в юридичній сфері, це нова реальність для всього бізнесу.

(Бесіду вела Ірина ГОНЧАР,

«Український адвокат»)